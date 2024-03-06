Шеннен Догерті шокувала, як побилася з Дженні Гарт під час знімань "Беверлі-Гіллз, 90210"

Американська акторка Шеннен Догерті пригадала, як під час знімань серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" побилася зі своєю колегою Дженні Гарт.

Як зізналась знаменитість, на знімальному майданчику панувала не надто комфортна атмосфера. Якщо ж чоловічий акторський склад чудово ладнав між собою, то жіночий – ні. Одного разу між Шеннен та Дженні навіть стався такий конфлікт, що переріс у бійку, пише People.

Актори серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" / Фото: скриншот з відео

Як пригадала Догерті, у Гарт була дивна звичка "спускати штани" з членів команди, яку деякі взагалі не оцінювали. Шеннен вирішила ж зіграти з колегою злий жарт та оголосила про день "піднятих спідниць". За словами акторки, вона підійшла до Гарт та задерла їй вбрання.

Догерті була переконана, що акторка не надто образиться, адже під спідницею вона носила штани, тож однозначно б не залишилася у самому спідньому. Та Шеннен помилилася. Гарт не на жарт розізлилася. Між акторками почалася сильна бійка, що іншим членом знімальної команди довелося їх розбороняти.

Шеннен Догерті та Дженні Гарт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шеннен Догерті нині бореться з тяжкою хворобою – раком. Артистка сподівається на краще, пробує різне лікування та вірить, що незабаром винайдуть ліки, які їй допоможуть. Утім, нещодавно вона зізналась, що склала заповіт, та розкрила його подробиці.

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