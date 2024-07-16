Шеннен Догерті за день до смерті офіційно розлучилася з чоловіком-зрадником

Американська акторка Шеннен Догерті, яка пішла з життя 13 липня, за день до смерті офіційно розлучилася з чоловіком-зрадником, фотографом Куртом Ісварієнком.

Як повідомляє People, артистка намагалася якомога швидше розірвати шлюб із колишнім. Тож, вона відмовилася судитися з ним та побажала залишитися без подружніх аліментів. Вже 12 липня Шеннен Догерті підписала папери про розлучення. Тим часом Курт Ісварієнко залишив свій підпис 13 липня, і подружжя офіційно розлучили. Того самого дня знаменитість померла.

Шеннен Догерті з колишнім чоловіком / Фото: Associated Press

"Сторони уклали письмову угоду щодо їхнього майна та їхніх шлюбних або сімейних прав, включаючи утримання, оригінал якої надано або було подано до суду", - йшлося в документах.

Зазначимо, у червні цього року акторка збиралася судитися з колишнім чоловіком. Вона звинувачувала його в тому, що він цілеспрямовано гальмує їхнє розлучення, адже чекає на її смерть, щоб отримати спадок. Також Догерті вимагала аліменти від фотографа. До слова, пара оголосила про розрив ще навесні 2023 року. Виявилися, що фотограф зраджував акторку, водночас як вона боролася з онкологією.

Шеннен Догерті з колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/theshando

Нагадаємо, Шеннен Догерті померла 13 липня у віці 53 років. Нещодавно в Мережі з'явилися останні фото знаменитості перед смертю.

Цитування Monatikа, Відповідь гурту NAHABA, Подробиці заповіту Шеннен Догерті – ЖВЛ представляє

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