Шер, Cardi B, Макаревич: хто зі світових зірок підтримує Україну та критикує Путіна

Іноземні артисти підтримують нашу країну на тлі російської агресії.

За подіями, які розвиваються між Україною та Росією зараз стежить весь світ.

Крім відомих політиків, свою думку сміливо висловлюють і зірки. Вони залишають дописи на своїх сторінках у Мережі та коментують російську агресію. Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, хто з іноземних знаменитостей підтримує Україну.

Кетрін Винник

Кетрін Винник / Associated Press

Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник вже оприлюднила не одну публікацію на підтримку нашої країни на тлі новин про ймовірне повномасштабне вторгнення Росії. Так, ще наприкінці січня вона поділилася фото на тлі монументу Батьківщини-матері та назвала Україну своєю Батьківщиною. І от знову зірка серіалу "Вікінги" показала світлину, де постала у вишиванці, та написала: "Підтримую Україну".

Кетрін Винник / instagram.com/katherynwinnick

Cardi B

instagram.com/iamcardib

Не лишилася осторонь й відома американська реперка Cardi B. У Twitter вона відповіла на запитання фана, що думає стосовно подій в Україні. Артистка розмістила ролик, де зазначила, що загроза вторгнення Росії в Україну безпосередньо впливає на весь світ. Також зірка наголосила, що вона на боці звичайних людей.

"Я насправді не на боці НАТО, не на боці Росії, я на боці громадян, бо врешті-решт світ зараз переживає кризу. Це впливає не лише на Америку, але на весь світ… Я хотіла б, щоб усі світові лідери просто зараз просто дійшли логічного висновку", - сказала співачка.

Андрій Макаревич

Андрій Макаревич / instagram.com/andrey_makarevich_official

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич продовжує критикувати дії президента Путіна на Донбасі. Зокрема, після того, як Росія визнала самопроголошені "ЛНР" і "ДНР" артист заявив, що засумнівався у мудрості очільника РФ. Також зірка дорікнув росіянам, що варто думати своєю головою.

"Ну, що, почалося? Мої вітання. У наших людях генетично сидить підсвідома впевненість, що найголовніший – наймудріший. "Ось цар прийде - цар розсудить". Історія, щоправда, каже, що так буває далеко не завжди, та хто ж її пам'ятає..." – написав Макаревич.

Також він дорікнув Путіну, зазначивши, що "останнім часом президент красиво розподіляє мільярди" країни.

"Наш президент останніми днями красиво розподіляє мільярди - на навчання, на біженців... Він не забув, що це наші гроші?" – написав артист.

Шер

Шер / instagram.com/cher

Американська співачка Шер, після оголошення президентом Джо Байденем перших санкцій проти РФ, написала у своєму Twitter, чому Україна важлива для Америки. Так, 45-річна знаменитість заявила, що Путін хоче повернути СРСР, зробити Європу слабкою і поставити США на коліна.

"Чому Україна важлива для США? Путінський деспот знищує героїв. Якщо випаде шанс, Путін поглине суверенні країни, доки не воскресить СРСР. Це залишить Європу маленькою та незахищеною. Росія, Китай, Саудівська Аравія хочуть поставити нас на коліна. І бачать чудову нагоду. Вони поширюють ненависть, розподіл, слабкість", – заявила виконавиця.

Why Ukraine’s Important 2.Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness. — Cher (@cher) February 23, 2022

Роберт Вайд

Роберт Вайд / twitter.com/BobWeide

Американський режисер Роберт Вайд розмістив фото з Києва, які зробив ще 9 років тому, та підписав їх гештегом #StandWithUkraine.

Lest anyone mistake me for being brave, that photo was taken in Kyiv 9 years ago. Here are some others. pic.twitter.com/BjTHQo9Zy6 — Robert B. Weide (@BobWeide) February 22, 2022

Лія Ахеджакова

Лія Ахеджакова / instagram.com/liya.akhedzhakova

Російська актриса Лія Ахеджакова також негативно відреагувала на те, що Путін визнав незалежними "ДНР" і "ЛНР". Як заявила зірка, це оголошення війни всьому світу.

"Ось цей новий "підручник історії", який ми почули, - це додаток до цих Пушиліних, Моторолів і всього цього жаху. Я думаю, що сталося щось непоправне, це дійсно пахне оголошенням війни всьому світу. Це щось неймовірне, неймовірне по неспроможності і підлості. Мені здається, що наслідки будуть дуже важкими. Коли на чолі благоденства країни стоїть не економіка, а силовики різних мастей – ось це страшно", – заявила Ахеджакова BBC.

Зауважимо, раніше Ахеджакова від імені Росії взяла на себе відповідальність за збитий над Донецькою областю малайзійський боїнг: "Збили ми. Я - винен, тому що росіянин...". Тоді ж акторка висловилася відверто проти введення російських військ на територію України та окупації Криму. І, звісно, підтримала колегу по цеху – українського режисера Олега Сенцова, коли його ув’язнили в російській тюрмі: "Це справа серйозна. Це наші відносини з Україною. Які зайшли вже в таку дупу, що вже ніхто звідти не вийде ніколи".

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

Читайте також: