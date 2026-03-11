Шер одружила 57-річного сина, який змінив стать, і спровокувала чутки про свої заручини

Шер і її трансгендерний син Чез Боно / © Associated Press

Син легендарної співачки Шер — актор і музикант Чез Боно — офіційно одружився зі своєю коханою Шарою Блю Метес.

Весільна церемонія відбулася 9 березня у Лос-Анджелесі. Відомо, що 57-річний Чез Боно до транспереходу був відомий як Честіті Боно. Процес зміни статі на чоловічу він розпочав наприкінці 2000-х років — тоді приймав гормональну терапію та пройшов низку хірургічних процедур.

Його обраниця Шара Блю Метес у дитинстві знімалася в кіно, однак згодом залишила акторську кар’єру. Нині вона працює з людьми, які борються із залежностями. Пара перебуває у стосунках ще від 2017 року, однак офіційно узаконити їх вирішила лише зараз.

Шер, її трансгендерний син Чез Боно і його дружина Шара Блю Метес / © Associated Press

На святі була присутня й 79-річна зіркова мама нареченого. Тож увагу папараці привернула не лише сама церемонія, а й образ артистки та прикраса на її руці. Відповідні світлини опублікувало видання Page Six, які можна переглянути за посиланням.

Шер з’явилася на весіллі в неформальному образі — чорному спортивному костюмі з принтом зірок на рукавах та кросівках. На церемонію вона прийшла разом зі своїм бойфрендом, музичним продюсером Александром Едвардсом, який молодший за співачку майже на 40 років.

Особливу увагу привернула масивна каблучка на безіменному пальці артистки. Через це у Мережі знову заговорили про можливі заручини пари. Однак раніше зірка запевняла, що поки не планує весілля. Раніше співачка також коментувала значну різницю у віці з коханим.