Шер з’явилася на публічному заході з молодшим на 40 років коханим

Легендарна співачка з’явилася на "червоному хіднику" в гламурному дуеті зі своїм коханим.

Шер

Шер / © Associated Press

79-річна американська співачка Шер нещодавно вийшла у світ разом із молодим на 40 років бойфрендом Александром Едвардсом під час вечірки Swarovski у Лос-Анджелесі.

Пара позувала на "червоному хіднику" в стилістично поєднаних чорних образах. Співачка обрала напівпрозорий сітчастий боді під укороченим хутряним пальтом, доповнивши його широкими штанами з каскадом ланцюгів на стегні. Її фірмові темні локони завершили ефектний образ.

Александр Едвардс мав елегантний вигляд у блейзері. Коротке кучеряве волосся додало йому стильного вигляду. Виконавиця доповнила свій образ чокером та прикрасою з камінням. На кадрах пара трималася поруч та обіймалася

Шер зі своїм коханим / © Getty Images

Шер зі своїм коханим / © Getty Images

Зазначимо, Шер та Едвардс познайомилися на Паризькому тижні моди у вересні 2022 року, тимчасово розлучилися у травні 2023-го, але згодом поновили стосунки. Хоча критики звернули увагу на значну різницю у віці, інсайдери зазначають, що 79-річну Шер це зовсім не турбує, а сама співачка продовжує насолоджуватися романтикою та життям у центрі уваги.

