Шерон Стоун показала рідкісне фото свого 23-річного сина з оголеним торсом

Голлівудська акторка Шерон Стоун потішила шанувальників рідкісною світлиною свого 23-річного сина Роана Джозефа Бронштейна.

Так, на своїй сторінці в Instagram зіркова мама опублікувала фото свого дорослого сина. У кадрі Роан позує з повністю оголеним торсом. До слова, хлопець прикрасив своє тіло татуюваннями. Зокрема, на грудях у сина Стоун розміщені зображення хреста та серця з годинником. На руці з браслетом також видніється фрагмент тату.

Син Шерон Стоун / Фото: instagram.com/sharonstone

Окрім того, під фото 65-річна акторка залишила доволі загадковий підпис і висловила своє захоплення сином, не вказавши жодних подробиць.

"Пишаюся тобою, Роане Джозефе Стоун. Так тримати", - заінтригувала Шерон.

Своє чергою, шанувальники поцікавилися в коментарях під дописом знаменитості, про що саме мовиться. Втім, Стоун так і не прокоментувала свої слова.

Можливо, татуювання отримали похвалу?

Дозволь запитати, чим саме ти пишаєшся?

Загадкові підписи дратують

Молодець! А що саме зробив твій син?

Нагадаємо, нещодавно Шерон Стоун ділилася світлиною зі своєю 91-річною мамою Дороті. Родина організувала спільний обід.

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