Шерон Стоун публічно звернулася до майбутньої невістки з України: що стало приводом

Шерон Стоун і її син Роан Джозеф Бронштайн з Анною Євтушенко / © instagram.com/roan_j_stone

Реклама

Старший син голлівудської акторки Шерон Стоун — Роан Джозеф Бронштайн — і його наречена-українка Анна Євтушенко святкують річницю стосунків.

Так, Анна опублікувала в Instagram серію чорно-білих фотографій із коханим. На кадрах пара ніжно обіймається та позує перед камерою у стильних образах. Українка також присвятила Роану теплі слова, зізнавшись йому в коханні.

Реклама

«Щасливої нам річниці, люблю тебе, Роане», — звернулася до нареченого Анна.

Реклама

Син Шерон Стоун Роан і Анна Євтушенко / © instagram.com/anya.yevtushenko

Син Шерон Стоун Роан і Анна Євтушенко / © instagram.com/anya.yevtushenko

Роан не залишив привітання без відповіді та також поділився почуттями. Він назвав цю дату своїм найулюбленішим днем року: «Люблю тебе, крихітко! Це мій найулюбленіший день року».

До привітань долучилася і Шерон Стоун. Голлівудська зірка прокоментувала допис майбутньої невістки та дала зрозуміти, що радіє за пару й із нетерпінням чекає на їхнє весілля.

«Я безмежно щаслива за вас обох! З любов’ю, мама, яка невдовзі стане свекрухою», — написала акторка.

А у відповідь від Анни акторка отримала щемке зізнання: «Ми вас любимо! Я й мріяти не могла про таку найкращу майбутню свекруху».

Реклама

Допис Анни Євтушенко — коментарі Роана та його мами Шерон Стоун / © instagram.com/anya.yevtushenko

Що відомо про роман сина Шерон Стоун з українкою

Обраницею Роана Джозефа Бронштайна стала 22-річна українка Анна Євтушенко. Вона працює у сфері маркетингу та моделінгу. Зі своїх соцмереж дівчина не приховує зв’язку з Україною: ще навесні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, вона публічно висловила підтримку Батьківщині та віру в її перемогу. Також інколи вона публікує дописи українською.

Після початку великої війни Анна залишилася за кордоном. Нині вона часто подорожує разом із Роаном. Наречений також регулярно влаштовує коханій романтичні сюрпризи.

Про заручини пара повідомила незадовго до початку 2026 року. Водночас подробиці знайомства та точну дату початку роману закохані не розкривали. Перші коментарі Роана з романтичними натяками під публікаціями Анни з’явилися восени 2025-го.

Та з теперішнього святкового допису, ймовірно, їхні стосунки розпочалися приблизно всередині листопада, однак достеменної інформації про рік знайомства немає.

Реклама

Новини партнерів