Шерон Стоун шокувала, як її змусили зайнятися сексом з колегою у відомому фільмі

Голлівудська акторка Шерон Стоун приголомшила черговим зізнанням зі своєї автобіографії.

Так, зірка вперше розсекретила ім’я продюсера, який змушував її зайнятися сексом з колегою під час знімань трилера "Тріска" (1993 рік).

66-річна акторка раніше вже говорила про цю ситуацію у своїх мемуарах 2021 року, але тоді не розкрила імен. Цього разу вона поділилася, що продюсером був Роберт Еванс, а актором був брат Алека Болдвіна Вільяма (Біллі) Болдвіна.

"Тріска" був наступним фільмом Шерон після її величезного успіху у картині "Основний інстинкт":

"Вони очікували, що це буде ще один гігантський хіт, і вони схвалили мене на кастингу, але потім, коли почалися знімання, вони намагалися звинуватити мене у своїх помилках, і вони припустилися жахливих помилок у тому, яких режисерів та акторів наймали. І тоді Еванс покликав мене до свого офісу. У нього були дуже низькі дивани сімдесятих, вісімдесятих років, так що я фактично сиділа на підлозі, хоча мені слід було бути на знімальному майданчику. І він бігав своїм офісом у темних окулярах, пояснюючи мені, що він спав з Авой Гарднер, а мені слід переспати з Вільямом Болдвіном, тому що, якщо я пересплю з Болдвіном, його продуктивність покращиться", - розповіла Шерон Стоун, пише DailyMail.

Шерон Стоун і Біллі Болдвін у фільмі "Тріска", 1993 рік

Шерон Стоун у фільмі "Тріска", 1993 рік

За словами акторки, продюсер переконував її в тому, що якщо вони з Болдвіном займуться коханням, то це покращить хімію між ними на екрані:

"Він сказав, що нам потрібно, щоб він став краще проявлятися у фільмі, адже саме в ньому полягала проблема. І якби я могла переспати з Болдвіном, тоді на екрані у нас була б хімія, і якби я просто зайнялася з ним сексом, це врятувало б фільм, і що справжня проблема з фільмом була в мені, тому що я була настільки стривоженою, і що я взагалі поводжуся не як справжня акторка, яка могла б просто тр*хнути його і повернути все в потрібне русло", - продовжила розповідь Стоун.

Шерон Стоун і Біллі Болдвін у фільмі "Тріска", 1993 рік

Шерон Стоун і Біллі Болдвін у фільмі "Тріска", 1993 рік

Шерон Стоун і Біллі Болдвін у фільмі "Тріска", 1993 рік

Разом з тим акторка зауважила, що коли працювала з Майклом Дугласом у картині "Основний інстинкт", її ніхто не змушував зайнятися з ним сексом на знімальному майданчику, аби покращити його роботу:

"Мені не треба було тр*хатися з Майклом Дугласом. Майкл міг прийти на роботу і знати, як дістатися мети, зіграти цю роль, відрепетирувати і з'явитися на екрані. А тепер я раптом опинилася в бізнесі під назвою "тр*хати людей", - додала Стоун.

Нагадаємо, що 66-річна Шерон Стоун має приголомшливий вигляд. Так, не так давно зірка поділилася з фанами фото, де постала у відвертому бікіні і похизувалася пружними сідницями і пишним бюстом.

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