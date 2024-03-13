Шерон Стоун шокувала, як її змусили зайнятися сексом з колегою у відомому фільмі

Акторка розкрила також ім’я продюсера стрічки, який змушував її це зробити.
Голлівудська акторка Шерон Стоун приголомшила черговим зізнанням зі своєї автобіографії.
Так, зірка вперше розсекретила ім’я продюсера, який змушував її зайнятися сексом з колегою під час знімань трилера "Тріска" (1993 рік).
66-річна акторка раніше вже говорила про цю ситуацію у своїх мемуарах 2021 року, але тоді не розкрила імен. Цього разу вона поділилася, що продюсером був Роберт Еванс, а актором був брат Алека Болдвіна Вільяма (Біллі) Болдвіна.
"Тріска" був наступним фільмом Шерон після її величезного успіху у картині "Основний інстинкт":
"Вони очікували, що це буде ще один гігантський хіт, і вони схвалили мене на кастингу, але потім, коли почалися знімання, вони намагалися звинуватити мене у своїх помилках, і вони припустилися жахливих помилок у тому, яких режисерів та акторів наймали. І тоді Еванс покликав мене до свого офісу. У нього були дуже низькі дивани сімдесятих, вісімдесятих років, так що я фактично сиділа на підлозі, хоча мені слід було бути на знімальному майданчику. І він бігав своїм офісом у темних окулярах, пояснюючи мені, що він спав з Авой Гарднер, а мені слід переспати з Вільямом Болдвіном, тому що, якщо я пересплю з Болдвіном, його продуктивність покращиться", - розповіла Шерон Стоун, пише DailyMail.
За словами акторки, продюсер переконував її в тому, що якщо вони з Болдвіном займуться коханням, то це покращить хімію між ними на екрані:
"Він сказав, що нам потрібно, щоб він став краще проявлятися у фільмі, адже саме в ньому полягала проблема. І якби я могла переспати з Болдвіном, тоді на екрані у нас була б хімія, і якби я просто зайнялася з ним сексом, це врятувало б фільм, і що справжня проблема з фільмом була в мені, тому що я була настільки стривоженою, і що я взагалі поводжуся не як справжня акторка, яка могла б просто тр*хнути його і повернути все в потрібне русло", - продовжила розповідь Стоун.
Разом з тим акторка зауважила, що коли працювала з Майклом Дугласом у картині "Основний інстинкт", її ніхто не змушував зайнятися з ним сексом на знімальному майданчику, аби покращити його роботу:
"Мені не треба було тр*хатися з Майклом Дугласом. Майкл міг прийти на роботу і знати, як дістатися мети, зіграти цю роль, відрепетирувати і з'явитися на екрані. А тепер я раптом опинилася в бізнесі під назвою "тр*хати людей", - додала Стоун.
Нагадаємо, що 66-річна Шерон Стоун має приголомшливий вигляд. Так, не так давно зірка поділилася з фанами фото, де постала у відвертому бікіні і похизувалася пружними сідницями і пишним бюстом.
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