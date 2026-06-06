Шерон Стоун уперше назвала причину краху другого шлюбу й ошелешила вчинком ексчоловіка

Шерон Стоун / © Associated Press

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Голлівудська зірка Шерон Стоун вперше відверто розповіла про обставини, які призвели до розпаду її другого шлюбу.

За словами знаменитості, вирішальним випробуванням для неї і колишнього чоловіка журналіста Філа Бронштейна стало її здоров’я. У подкасті Девіда Баньо Стоун згадала, як на початку 2000-х лікарі виявили у неї великі новоутворення в грудях. Медики наполягали на операції з видалення обох молочних залоз через ризик онкології. Попри складність рішення, акторка погодилася на втручання, щоб уникнути можливого розвитку хвороби.

Однак ще більше її травмувала реакція тодішнього чоловіка. За словами Стоун, він сприйняв необхідність операції різко й без співчуття, що стало для неї емоційним шоком.

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Шерон Стоун / © Associated Press

«Мій чоловік сказав: «Це смішно», підвівся й вийшов із кімнати. Він був розлючений через те, що мені доведеться видалити груди. Його турбувала саме ця думка, а не те, що потенційний рак може коштувати мені життя», — поділилася акторка.

Після цієї сцени, як зізнається зірка, вона остаточно відчула емоційну дистанцію у шлюбі. Вона зрозуміла, що в момент найбільшої вразливості залишилася без підтримки. На щастя, операція минула успішно, а медичні результати виявилися обнадійливими — пухлини не були злоякісними. Втім, це однаково стало причиною кардинальних змін у шлюбі.

Хоча акторка не назвала його імені, відомо, що в той період вона була одружена з Філом Бронштейном. Подружжя прожило у шлюбі близько п’яти років і розлучилося на початку 2004-го. Разом вони всиновили хлопця Роана. До речі, нещодавно він відсвяткував 26-річчя й показав сюрприз від нареченої-українки.

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