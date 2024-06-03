Шерон Стоун вперше за тривалий час показала названого сина і ніжно привітала його з 24-річчям

Знаменитість потішила як і архівними кадрами юнака, так і свіжими.

Голлівудська акторка Шерон Стоун повідомила про важливе свято в її родині. Названий син знаменитості святкував день народження.

Роану виповнилося 24 роки. Тож, з нагоди важливої дати артистка присвятила синові допис в Instagram. Акторка ніжно привітала Роана з днем народження, а також показала його рідкісні фото.

Син Шерон Стоун / Фото: instagram.com/sharonstone

Зокрема, Шерон Стоун поділилася знімками, на яких Роан був зображений ще зовсім маленьким, також він позував з братами.

Сини Шерон Стоун / Фото: instagram.com/sharonstone

Окрім того, можна було помітити й свіжі фото юнака. Зокрема, Стоун продемонструвала, як її син з роками змінювався та дорослішав.

Син Шерон Стоун / Фото: instagram.com/sharonstone

"З днем народження, Роане! Люблю, мама", - підписала кадри акторка.

Син Шерон Стоун / Фото: instagram.com/sharonstone

Зазначимо, Шерон Стоун не має своїх біологічних дітей, артистка виховує трьох названих синів. 2000 року акторка стала мамою для Роана, 2005 вона усиновила Лаїрда, а 2006-го – Квінна.

Нагадаємо, нещодавно у родині грузинського бізнесмена Іраклі Макацарія теж було свято. Синові знаменитості виповнився рочок. Бізнесмен показав, як вони святкували перший день народження Георгія.

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