Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шерон Стоун вперше за тривалий час показала свого названого 18-річного сина

Шерон Стоун вперше за тривалий час показала свого названого 18-річного сина

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Акторка замилувала рідкісним селфі з підрослим сином.

Голлівудська акторка Шерон Стоун захопила спільним селфі зі своїм названим сином Лердом Вонном.

Так, 66-річна зірка у своєму фотоблогу вперше за тривалий час потішила шанувальників фото з Лердом, який постає у чорній шапці та футболці. У цей час зіркова мама щасливо усміхається та позує майже без макіяжу.

Шерон Стоун з названим сином Лердом / © instagram.com/sharonstone
Шерон Стоун з названим сином Лердом / Фото: instagram.com/sharonstone

"У пошуку коледжу", - підписала знаменитість фото.

У коментарях шанувальники акторки написали безліч теплих слів, адресованих родині Стоун й побажали успіху в виборі навчального закладу:

  • Чудове фото. Ці діти точно в найкращому місці
  • Щиро радію. Дійсно, це фото дає зрозуміти все без слів
  • Ви такі натхненні, успіхів вам! Це неодмінно стане чудовим етапом життя

Зазначимо, акторка усиновила всіх своїх трьох дітей. Так, старшого сина Роена зірка усиновила 2000 року, коли була одружена з бізнесменом Філом Бронштейном. Втім, після розлучення ексчоловік позбавив її прав опікунства над хлопцем. 2005-го Стоун усиновила Лерда Вонна, а ще за рік – Квінна Келлі.

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун показувала рідкісні кадри зі своїм старшим 23-річним сином Роаном Джозефом Бронштейном, який оголив свій торс.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація