Шерон Стоун вперше за тривалий час показала свого названого 18-річного сина

Голлівудська акторка Шерон Стоун захопила спільним селфі зі своїм названим сином Лердом Вонном.

Так, 66-річна зірка у своєму фотоблогу вперше за тривалий час потішила шанувальників фото з Лердом, який постає у чорній шапці та футболці. У цей час зіркова мама щасливо усміхається та позує майже без макіяжу.

Шерон Стоун з названим сином Лердом / Фото: instagram.com/sharonstone

"У пошуку коледжу", - підписала знаменитість фото.

У коментарях шанувальники акторки написали безліч теплих слів, адресованих родині Стоун й побажали успіху в виборі навчального закладу:

Чудове фото. Ці діти точно в найкращому місці

Щиро радію. Дійсно, це фото дає зрозуміти все без слів

Ви такі натхненні, успіхів вам! Це неодмінно стане чудовим етапом життя

Зазначимо, акторка усиновила всіх своїх трьох дітей. Так, старшого сина Роена зірка усиновила 2000 року, коли була одружена з бізнесменом Філом Бронштейном. Втім, після розлучення ексчоловік позбавив її прав опікунства над хлопцем. 2005-го Стоун усиновила Лерда Вонна, а ще за рік – Квінна Келлі.

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун показувала рідкісні кадри зі своїм старшим 23-річним сином Роаном Джозефом Бронштейном, який оголив свій торс.

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