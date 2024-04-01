Шерон Стоун вперше за тривалий час показала свого названого 18-річного сина

Акторка замилувала рідкісним селфі з підрослим сином.
Голлівудська акторка Шерон Стоун захопила спільним селфі зі своїм названим сином Лердом Вонном.
Так, 66-річна зірка у своєму фотоблогу вперше за тривалий час потішила шанувальників фото з Лердом, який постає у чорній шапці та футболці. У цей час зіркова мама щасливо усміхається та позує майже без макіяжу.
"У пошуку коледжу", - підписала знаменитість фото.
У коментарях шанувальники акторки написали безліч теплих слів, адресованих родині Стоун й побажали успіху в виборі навчального закладу:
- Чудове фото. Ці діти точно в найкращому місці
- Щиро радію. Дійсно, це фото дає зрозуміти все без слів
- Ви такі натхненні, успіхів вам! Це неодмінно стане чудовим етапом життя
Зазначимо, акторка усиновила всіх своїх трьох дітей. Так, старшого сина Роена зірка усиновила 2000 року, коли була одружена з бізнесменом Філом Бронштейном. Втім, після розлучення ексчоловік позбавив її прав опікунства над хлопцем. 2005-го Стоун усиновила Лерда Вонна, а ще за рік – Квінна Келлі.
Нагадаємо, раніше Шерон Стоун показувала рідкісні кадри зі своїм старшим 23-річним сином Роаном Джозефом Бронштейном, який оголив свій торс.
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