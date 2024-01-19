Шерон Стоун замилувала фото з 91-річною мамою

65-річна акторка зробила фото за спільним обідом з мамою.
Голлівудська акторка Шерон Стоун приголомшила фото зі своєю мамою Дороті.
Знаменитість разом з найріднішою людиною вирушила на обід. За столом вони зробили сімейний знімок, який Шерон опублікувала у своєму Instagram.
На зображенні зірка з мамою постають усміхнені. Для такого виходу вони підібрали вишукані образи. Зокрема, Стоун одягла нюдовий костюм, доповнюючи його багряним намистом і помадою відповідного кольору. А ось мама була більш стриманою у виборі кольорів і обрала базовий чорний костюм і блузу з різноманітними орнаментами.
Вочевидь, Шерон з мамою були у ресторані. Позаду них видніються квіти у горщику.
"Обід із матусею", - лаконічно підписала акторка світлину.
Своєю чергою, шанувальники не були скупими на компліменти й смайлики у формі сердечок в коментарях.
- Дві гарні сильні жінки
- Смачного цим прекрасним леді
- Королеви! Ви обидві неймовірні
- Я засліплена красою та силою
Нагадаємо, нещодавно відео зі своїми батьками поділилася українська ведуча Леся Нікітюк. Знаменитість насмішила кадрами, як мама й тато зранку зустрічали її з українським вишитим рушником і настоянками.
Читайте також: