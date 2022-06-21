Шестирічна донька Бєднякова зворушила виконанням хіта "Ой у лузі червона калина"

Від початку повномасштабного вторгнення пісня "Ой у лузі червона калина" неабияк піднімає дух українців.

Зокрема, композиція лунає звідусіль. Тим часом діти її вже вивчили на пам'ять та активно переспівують.

Зокрема, й шестирічна донька українського телеведучого Андрія Бєднякова теж з ентузіазмом виконує "Ой у лузі червона калина".

Відео, на якому Ксенія співає хіт, знаменитість опублікував у своєму Instagram. Андрій разом з донькою їхали в авто і на радіо заграла композиція Pink Floyd спільно з Андрієм Хливнюком. Дівчинка не стрималася та почала підспівувати рядки треку.

"І тую, і калину. Все підіймемо", - зазначив Бєдняков.

Зазначимо, "Ой у лузі червона калина" ще в березні заспівав маленький українець Лео. Відео, де хлопчик співає пісню, одразу ж стало вірусним у Мережі. Згодом, на Софіївській площі "Ой, у лузі червона калина" виконав соліст гурту "Бумбокс", Андрій Хливнюк.

А британський рок-гурт Pink Floyd поклав на ноти спів Хливнюка та випустив композицію Hey Hey Rise.

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