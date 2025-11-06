Шість пальців у Голлі Беррі, третій сосок у Лілі Аллен: 10 відомих зірок з аномаліями тіла

Голлі Беррі, Лілі Аллен, Меттью Перрі / © Associated Press

Світові знаменитості часто асоціюються з «ідеалом краси», але ж насправді жодних стандартів у світі немає.

Здавалося, у світі шоубізнесу все створює ілюзію ідеалу, якого важко досягти. Та варто лише придивитися уважніше — і стає зрозуміло, що навіть серед найвідоміших людей світу немає «стандартної краси». Деякі знаменитості мають вроджені вади, які додають їм шарму й руйнують будь-які стереотипи. Це вкотре доводить, що кожна людина по-своєму прекрасна.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку зірок з унікальними рисами, які не соромляться про це говорити та демонструють їх.

Меттью Перрі

Зірка культового серіалу «Друзі» Меттью Перрі за життя мав одну ледь помітну, але цікаву деталь — він втратив кінчик правого середнього пальця ще в дитинстві. Інцидент стався, коли майбутній актор випадково притиснув палець дверима.

Попри це, Перрі ніколи не приховував травму й не дозволяв їй вплинути на його кар’єру. Ба більше, сценаристи культового серіалу навіть обіграли ситуацію в одному з епізодів, де його персонаж Чендлер втрачає палець, але на нозі. Це лише підкреслило почуття самоіронію актора.

Меттью Перрі / © Associated Press

Елізабет Тейлор

Легендарна голлівудська діва Елізабет Тейлор підкорила світ не лише талантом, а й загадковим поглядом, який неможливо було забути. А все через рідкісну генетичну особливість — подвійний ряд вій, спричинений мутацією, відомою як дистихіаз. Вона народилася з цією рисою, яка створювала ефект густих, об’ємних вій без допомоги косметики. Саме тому її очі завжди здавалися надзвичайно виразними від природи.

Елізабет Тейлор / © AFP

Енді Гарсія

За образом цього голлівудського актора стоїть доволі дивовижна історія. Зірка «Хрещеного батька-3» народився із частиною тіла сіамського близнюка, прикріпленою до плеча. Хірурги видалили цю тканину, коли актору було лише кілька днів. Сам Гарсія зізнавався, що не має жодних спогадів про це й це не заважало йому будувати кар’єру.

Енді Гарсія

Алан Рікман

Британський актор Алан Рікман, відомий мільйонам як професор Снейп з «Гаррі Поттера», мав вроджену аномалію нижньої щелепи, через яку у нього були проблеми з вимовою. Однак саме це стало його найсильнішою стороною — голос Рікмана відрізнявся впізнаваною глибиною і «оксамитовим» тембром. Його дикція, паузи та інтонації створювали ефект гіпнотичної присутності, яку шанувальники запам’ятали назавжди.

Алан Рікман / © Associated Press

Джеремі Реннер

Зірка Marvel і володар неймовірної харизми Джеремі Реннер має клубоподібну форму пальців, через що їхні кінчики здаються трохи розширеними. Це фізична особливість, що не впливає на здоров’я, додає унікальності його зовнішності. Тим не менш, його пальці не стали на заваді виконанням низки трюків у кіно, завдяки чому він прославився.

Джеремі Реннер / © Associated Press

Лілі Аллен

Епатажна британська співачка не раз дивувала публіку своїми заявами, але одне з її зізнань викликало справжній фурор. У неї є третій сосок, який розташований трохи нижче лівих грудей. Свого часу артистка ділилася, що ця частина її тіла цілком функціональна й так само лактує та ерегується. Аллен наголошувала, що не бачить у цьому нічого дивного — навпаки, це робить її ще більш особливою.

Лілі Аллен / © instagram.com/lilyallen

Лілі Аллен / © instagram.com/lilyallen

Меган Фокс

Голлівудська зірка з дитинства має аномалію, яка характеризується вкороченням великих пальців рук. Через цю особливість її нігті виглядають коротшими та ширшими. Хоча для багатьох це могло б стати приводом для комплексів, Меган сприймає це спокійно. Попри те, що фотографи часто редагують її руки на знімках, Фокс не соромиться показувати їх на публіці такими, якими вони є. Хоча зараз її рідко можна побачити з ненарощеними нігтями.

Меган Фокс / © Associated Press

Міла Куніс

Голлівудська красуня українського походження Міла Куніс має очі різного кольору — праве зелене, а ліве каре. Така особливість з’явилася після того, як у неї діагностували хронічний ірит — запалення райдужної оболонки ока, через яке вона певний час навіть не бачила на одне око. Після операції зір вдалося відновити, але колір очей залишився різним.

Міла Куніс / © Associated Press

Хоакін Фенікс

На губі актора Хоакіна Фенікса є помітний шрам, який фанати довго вважали наслідком операції після «заячої губи». Насправді ж це вроджена мікроущелина, яка не потребувала хірургічного втручання. Фенікс не намагається її приховати, і саме цей шрам став частиною його впізнаваного образу. З роками він навіть почав асоціюватися з його емоційною глибиною та ролями, які він обирає. Наприклад, як от головну роль у «Джокері».

Хоакін Фенікс / © Getty Images

Голлі Беррі

Одна з найкрасивіших жінок Голлівуду має додатковий палець на правій нозі. Зазвичай такі особливості виправляють у дитинстві, проте акторка вирішила залишити все, як є. Вона зізнавалася, що ця дрібниця ніколи не заважала їй у житті, а навпаки — додає її образу індивідуальності. Тож на червоних хідниках Беррі часто з’являється у відкритих босоніжках, не приховуючи свою особливість.