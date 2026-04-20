Шлях від шпигуна до лідера: що показали в трейлері серіалу "Пригоди козака Виговського" від 2+2

Телеканал 2+2 презентував офіційний трейлер пригодницького серіалу «Пригоди козака Виговського», який уперше показує атмосферу проєкту та знайомить із головним героєм.

У динамічному трейлері глядачам відкривають шлях персонажа від молодого авантюриста до лідера, поєднуючи екшн, гумор і сучасні паралелі. Автори серіалу пропонують власну інтерпретацію історії — живу, сміливу та сповнену неочікуваних сюжетних поворотів. Вони наголошують, що це не реконструкція історичних подій, а художня фантазія про те, яким міг бути герой у молоді роки.

«Це правдива історія, окрім частин, які повністю вигадані», — йдеться у трейлері.

«Пригоди козака Виговського» / © 2+2

Події серіалу розгортаються у першій половині XVII століття. У центрі сюжету — шпигун, який після викриття, щоб уникнути страти, змушений погодитися на ризиковане завдання. Молодий дипломат Іван Виговський, звиклий до інтриг і світського життя у Варшаві, вирушає на хутір поблизу Батурина. Там на нього чекають змови, зради та несподівані випробування. Його місія — звести сторожову заставу і підготуватися до можливого нападу ворога з півночі. Проте місцеві мешканці не вірять у загрозу, тож Виговському доведеться шукати нестандартні способи, аби об’єднати людей і змусити їх діяти.

«Це пригодницький серіал з елементами комедії про молоді роки Івана Виговського — період, про який збереглося небагато фактів. Ми хотіли показати його не як постать із підручника, а як людину — з сумнівами, помилками та внутрішнім ростом. Це історія про те, як формується лідер та гуртується нація», — зазначає генеральний продюсер 2+2 Сергій Кизима.

Виговського зіграв актор театру та кіно Артем Пльондер. Ключових персонажів втілили Віталій Ажнов, Дар’я Легейда, Катарина Файн, Олександр Ярема, Володимир Філатов, Олексій Суханов.

Режисер: Семен Горов. Автори сценарію: Володимир Москалець, Сергій Карпенко, Наталія Волинська, Олена Партика, Семен Горов. Продюсери: Акім Галімов, Сергій Кизима. Шоуранери: Сергій Карпенко, Володимир Москалець. Автор ідеї: Сергій Кизима.

Стрічка створена за сприяння Державного агентства з питань кіно. Виробництво: ТОВ ТЕТ-Продакшн на замовлення каналу 2+2.

Прем’єра серіалу «Пригоди козака Виговського» відбудеться скоро на телеканалі 2+2.

Чи зможе герой пройти свій шлях і стати тим, ким його запам’ятає історія — глядачі дізнаються вже цієї осені.

