Шлюб Тараса і Олени Тополі: скромне весілля, відкрита симпатія до інших жінок і домовленість, яка рятує

Тарас і Олена Тополя з родиною

Одна з найяскравіших пар українського шоубізнесу — фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя та співачка Олена, яка у минулому мала псевдонім Alyosha — пройшла шлях від таємного роману до великої родини.

Закохані вже 12 років в офіційному шлюбі. За цей час сталося чимало подій, які могли роз'єднати їх. На щастя, подружжя таки витримало всі негаразди, славу та випробування війною. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як насправді починався роман зірок, які кризи вони здолали та секрети їхніх міцних стосунків.

Початок таємного роману: як у зірок зароджувалися почуття

Олена і Тарас познайомилися на заході 2009-го. Вона — перспективна співачка під продюсерством свого колишнього бойфренда Вадима Лисиці, він — вже визнаний артист. Перше, що їх зблизило — спільні інтереси, глибокі розмови й світогляд. Олена згадує, що тоді зрозуміла, що між ними є щось більше, ніж просто дружба. Через приблизно шість місяців співачка вирішила зробити перший крок. Вона запропонувала Тарасу спробувати бути більше, ніж друзями. І він відповів взаємністю. Щоправда, тривалий час вони зустрічалися без афішування цього фанам.

Олена й Тарас Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Скромне весілля після народження первістка й статус багатодітних

У серпні 2013 року пара офіційно зареєструвала шлюб. На той момент їхньому первістку Роману вже було три місяці. Олена ніколи не була прихильницею великих весіль, тож їхнє свято вийшло дуже простим: розпис у РАЦСі, скромна вечеря у коли найближчих і швидке повернення до дитини.

Олена й Тарас Тополя

Як пояснював Тарас, офіційний шлюб був укладений не для публіки, а щоб врегулювати всі питання з документами. Для нього з коханою було куди важливіше, аби їхній син мав належне майбутнє без бюрократичних труднощів.

Олена й Тарас Тополя / © Viva

Олена й Тарас Тополя / © Світське життя

Після Романа у подружжя народились ще двоє дітей: син Марк 2015‐го та донька Марійка 2020-го. Пологи були темою, яка іноді ставала викликом. Олена довгий час була проти партнерських пологів, вважаючи, що ці миті — дуже інтимні, де мають бути лише вона та лікар. Проте з другим та третім малям ситуація змінилася. Партнерські пологи все ж відбулися — Тарас був поряд і навіть перерізав пуповину.

Олена й Тарас Тополя з дітьми / © instagram.com/alyoshasinger

Випробування війною: стосунки на відстані та чутки про розлучення

Після початку повномасштабного вторгнення Тарас Тополя добровільно вступив до Територіальної оборони та залишився у Києві, тоді як його дружина Олена з дітьми спершу переїхала на захід України, а згодом — до США з метою безпеки.

Попри фізичну відстань, пара підтримувала постійний контакт. Тарас телефонував дружині та дітям щодня, а Олена постійно інформувала його про навчання та побут дітей у США. Водночас артистка зізнавалася, що розлука давалася дуже важко, адже вона хвилювалася, як це вплине на їхній шлюб і дітей.

"Криза була не в стосунках. Криза була взагалі в сім’ї. Для мене важливо, щоб і мама, і тато з дітьми були разом. І одне до одного точно так само має проявлятися... Тобто ці речі для мене важливі, вони мені потрібні, і, коли я їх не отримую, я спочатку злюся, а потім у мене починають з'являтися свої "таргани". Тому треба було щось робити з цим", — згадувала Олена.

Олена Тополя з дітьми / © instagram.com/alyoshasinger

Саме в цей період в Мережі активно обговорювали чутки про можливе розлучення пари через відстань та стресові обставини. Проте ні Тарас, ні Олена не підтвердили спекуляцій, наголошуючи на довірі та взаємопідтримці у родині.

"У нас здорова сім’я, у нас пристрасть з Оленою, ми кохаємо один одного, ми цікаві один одному. Мені головне — довіра. Вона збереглася", — пояснював фронтмен гурту "Антитіла".

Поступово родина возз’єдналася. 2023 року Олена з дітьми остаточно повернулася до України, що дало змогу відновити спільне життя, налагодити побут і зміцнити взаємні стосунки після тривалого періоду розлуки.

Олена й Тарас Тополя з дітьми / © instagram.com/tarastopolia

Стосунки Олени й Тараса Тополі зараз: як родина ладнає у непрості часи

Тарас і Олена відверто визнають, що їхній 12-річний шлюб не ідеальний. Як і в будь-якій родині, у них трапляються суперечки та різні погляди на життя, іноді виникають образи чи непорозуміння. Проте подружжя долає труднощі завдяки взаємному прагненню змінюватися заради одне одного й щирим розмовам.

Ба більше, Тарас під час одного з таких чесних діалогів свого часу зізнавався дружині, що навіть у шлюбі у нього може виникати симпатія до інших жінок. Але, за словами виконавця, він ніколи не зраджує Олені, бо для нього головним завжди була довіра та пріоритет сім’ї. Крім того, він публічно перепросив її за те, що "завдавав багато болю своїми словами, вчинками як жива людина".

Олена й Тарас Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

"Вважаю, що я обрав собі найкращу жінку у світі. Але треба розуміти, що в стосунках є купу підйомів і різних буревіїв. Ми, як італійська родина — емоційні творчі люди. Але що б там не було, і чоловік, і жінка звертають увагу на інших. Ми полігамні істоти, ми не моногамні. Звісно, є якісь симпатії, вони виникають, і це якась хімія, якийсь процес. І я це Олені багато разів розповідав, і вона давно вже це прийняла. Але тут питання в тому, а що цінніше — родина ж вище і цінніше", — казав фронтмен гурту "Антитіла".

Своєю чергою Олена говорить, що періоди розлуки чи нестача спілкування іноді викликають у неї тривогу, але вони вміють обговорювати все відкрито. За її словами, у їхніх стосунках немає секретів: є кохання, відповідальність за дітей і "домовленість говорити все, як є, без страху образити одне одного".

Олена й Тарас Тополя з дітьми / © instagram.com/alyoshasinger

Наразі у щільному графіку, вирі подій і вихованні трьох дітей подружжя намагається зберігати та підсилювати свої почуття, попри все. Зокрема, Тополі регулярно влаштовують собі побачення, де мають змогу побути лише вдвох і насолодитися часом наодинці: "Для нас це важливо — просто бути чоловіком і дружиною, без щоденного побуту, розмовляти, слухати одне одного".

До того ж виконавиця зазначає, що змінилася її роль у родині. Вона перестала сприймати себе лише як дружину й віднедавна приділяє більше уваги власному здоров’ю та загальному стану. Тарас, своєю чергою, став відкритіше висловлювати власні бажання та емоції, що допомагає подружжю будувати ще більш гармонійні стосунки.