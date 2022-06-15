Шлюб Брежнєвої та Меладзе тріщить по швах через війну: чому артистка не згадує чоловіка

Одна з найміцніших пар шоубізнесу – співачка Віра Брежнєва та композитор і продюсер Костянтин Меладзе на межі розлучення.

Такі чутки з'явилися у ЗМІ декілька тижнів тому. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України співачка Віра Брежнєва висвітлює правду на сторінці в Instagram. Зірка разом з доньками зустріла війну за кордоном. Але на той момент її чоловік, мама, родина молодшої сестри в Києві ховалися від бомбардувань у підвалах, про що Брежнєва повідомляла в Instagram.

А от Костянтин Меладзе всі ці місяці мовчить про трагедію в Україні.

24 лютого у фотоблогу він виставив чорний квадрат, як і багато російських артистів, а 8 травня привітав із днем народження свого друга, режисера Валерія Тодоровського. Віра, до речі, цей пост вподобала.

Фото: instagram.com/ververa

Брежнєва активно допомагає біженцям, збирає гуманітарну допомогу в Польщі та Італії. Про чоловіка ж – жодної згадки. Саме через це у ЗМІ стали ширитися чутки, що через війну подружжя розлучається.

Розлучення через війну: чому Віра Брежнєва не згадує про чоловіка

За словами ексменедежрки Віри, співачка розірвала всі контракти в Росії і виїхала з країни назавжди. Подейкують, що сам Меладзе мовчить саме через свої бізнеси та інтереси в Росії. Він боїться їх втратити, а війну перечікує в Італії. Щоправда, жодної достовірної інформації про це немає.

Фото: instagram.com/ververa

До слова, молодший брат Костянтина, співак Валерій Меладзе від першого дня війни відкрито говорить про вторгнення Росії до України і навіть замислився піти зі сцени.

Подружжя ніяк не коментує чуток, які точаться навколо них. На початку лютого Віра Брежнєва гучно відсвяткувала в Києві своє 40-річчя і привселюдно зізналася в коханні своєму чоловіку. Однак, його самого із 59-річчям, яке було 11 травня, співачка публічно не привітала.

Читайте також: