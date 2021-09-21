Шокована Ешлі Грем оголосила, що вагітна двійнею, та розсекретила стать дітей

Шокована Ешлі Грем оголосила, що вагітна двійнею, та розсекретила стать дітей

Модель запостила відео, як дізнавалася новину разом з чоловіком.

Відома американська plus-size модель Ешлі Грем, яка нещодавно оголосила, що вдруге при надії, чекає на двійню.

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33-річна знаменитість розмістила у своєму Instagram відео, де показала, як дізналася приголомшливу новину з чоловіком та розсекретила їхню стать. У ролику видно, як зірка та її коханий, фотограф Джастін Ервін, спершу зробили тести на вагітність. Подружжя неабияк потішила ця новина.

Потім вони пішли на УЗД. Там, пара була ошелешена, дізнавшись, що малюків двоє. Лікарка підтвердила, що один малюк – хлопчик. Втім, на запитання, чи друга дитина дівчинка – отримала відповідь: "Ні, це також хлопчик". Тож, пара виховуватиме трьох синів.

"Ти що, жартуєш?", – прокоментував Ервін, а Ешлі гучно розсміялася.

Менш ніж за добу відео переглянули понад 4 млн разів. У коментарях юзери привітали пару.

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Зауважимо, Грем та Ервін одружилися 14 серпня 2010 року. Подружжя стало батьками 18 січня 2020-го. У пари народився син Айзек.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Сасанчин та його вагітна наречена розсекретили стать малюка. Невдовзі у пари народиться первісток.

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