Шокована Ірина Федишин показала свою пошкоджену вантажівкою машину

Автівка зірки потрапила у доволі дивну ДТП.

Українська співачка Ірина Федишин поділилася з фанами сумною історією.

Так, виконавиця повідомила, що її автівку пошкодила вантажівка. В Instagram-stories зірка розповіла, що інцидент стався вчора ввечері, коли вона готувалася до свого виступу. Тим часом у припарковану машину Федишин в’їхала вантажівка. Ірина показала фото, на яких видно пошкоджений передній бампер та капот.

Ірина Федишин показала пошкоджену автівку після ДТП / instagram.com/irynafedyshyn

"Дуже неприємний сюрприз. Припаркувала машину, виходжу, а тут хтось в мене "в’їхав". Вантажівка рухалась заднім ходом та не бачила мою (ред.- машину). Водій говорить, що не бачив моє авто. Але як можна не бачити пів машини у дзеркалі!" - поділилася шокована Ірина.

Ірина Федишин показала пошкоджену автівку після ДТП / instagram.com/irynafedyshyn

Знаменитість говорить, що чекала на поліцію понад годину. Пізніше, аби ще більше не пошкодити автівку, довелося її обережно діставати з-під вантажівки.

Ірина Федишин показала пошкоджену автівку після ДТП / instagram.com/irynafedyshyn

"Чекали на поліцію 80 хвилин. Спускали колеса, аби машина була нижчою, і ми змогли виїхати", - додала засмучена зірка.

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