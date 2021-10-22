Шокована Лідія Таран показала свою пошкоджену вантажівкою машину

Авто зірки потрапило у доволі дивну ДТП.

Телеведуча Лідія Таран розповіла про неприємний інцидент, який стався із її авто.

Так, у припарковану машину зірки каналу 1+1 "влетіли" двері вантажівки. Про це знаменитість розповіла у своїх Instagram-stories та показала фото автомобіля.

instagram.com/lidiyataran

"Написала я допис вранці про хороші передчуття і про те, як круто жити в цьому моменті. І пожила – години 3, аж доки не вийшла їхати на ефір. Просто двері вантажівки непомітно в’їхали в капот. 10 років не було ДТП і от… В запарковану машину, дверима вантажівки, бо вітер сильний… Якийсь сюрреалізм", – прокоментувала ситуацію знаменитість.

instagram.com/lidiyataran

Лідія додала, що патрульні приїхали швидко і вона встигла на прямий ефір ТСН.

"Там що, дякую, Боже, що взяв такою "аварією"… Могло би бути щось значно складніше. Тепер мої добрі передчуття лише посилились", – додала вона.

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