Шокований Ектор Хіменес-Браво емоційно розповів, що до його коханої чіплялися в Києві

Неприємний інцидент стався в ресторані.

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво поділився з фанами своїми переживаннями.

Так, кухар розповів, що поки він перебуває в Канаді, до його коханої наполегливо чіплявся незнайомець в одному з ресторанів Києва. Обраниця Ектора тоді відпочивала з друзями.

Шокований Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Я навіть не очікував, що таке може статися. Не знаю, як вчинити у подібній ситуації. До моєї коханої чіплявся незнайомець. Він хотів поговорити з нею, взяти номер телефону, піти з нею на побачення. Хоча вона йому одразу сказала, що в неї є хлопець. А він на це не реагував", - емоційно поділився ведучий.

Шокований Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор дуже хвилюється через це. Проте, говорить, що незабаром приїде до України та буде поруч зі своєю коханою

"Я дуже хвилююся через цю ситуацію. Добре, що я скоро приїду до неї", - говорить кухар.

Шокований Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Також зірка натякнув, що з ним краще не зв'язуватися, адже він латинець. Для того незнайомця це може погано закінчитися.

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