Шон Пенн на шоу Кіммела в США розхвалив Зеленського і зізнався, що його відрізняє від інших президентів

Американський актор та режисер Шон Пенн став гостем відомого в США шоу Jimmy Kimmel Live.

Там він розповів про свій документальний фільм "Superpower" ("Суперсила"), в якому йдеться про повномасштабну війну в Україні. В ефірі шоу показали фрагмент з документальної стрічки, де Пенн сидить разом з президентом України Володимиром Зеленським у бомбосховищі і відповідає, чому росіяни напали на Україну: "Він (Путін – прим.ред.) хоче, щоб ми були мертві. Він ненавидить Україну. Він ненавидить нас і ми не знаємо чому", - каже у відео президент.

Як розповів Шон Пенн, вони зі знімальною групою приїхали до України напередодні повномасштабного вторгнення і планували зняти легку документалку про коміка, який став президентом.

"Це було до будь-яких новин про нарощування російської армії. Ми знали, що Україна перебуває у стані війни, оборонної війни на сході від 2014 року", – сказав Шон.

Шон Пенн і Володимир Зеленський / Фото: Zelenskiy/Official

Вони зустрілися з Зеленським без камер і домовилися про початок знімань наступного дня. Але коли ж Росія вранці 24 лютого 2022 року запустила ракети по Україні, Пенн і президент України побачилися в бункері.

Режисер зі своєю групою прийняли рішення залишитися в нашій країні і знімати фільм про боротьбу українського народу з російськими окупантами.

Володимир Зеленський та Шон Пенн / Фото: Офіс президента України

Разом з тим режисер зізнався, що був здивований, що Володимир Зеленський у такий непростий момент для країни не скасував їхню зустріч і заявив про намір продовжити знімання.

Ведучий шоу Джиммі Кіммел попросив Шона Пенна охарактеризувати Володимира Зеленського, у відповідь режисер розхвалив українського президента:

"У будь-якого глави держави, будь-якого політика, будь-якого глави великої компанії буває момент, коли ти починаєш відчувати розмови по сценарію. Але щодо Зеленського – немає жодної миті з ним, яка б не була справжньою", - сказав Пенн.

Він додав, що Зеленський бачив чорновий варіант цього документального фільму і його реакція була такою – він підвівся і сказав: "Б'юся об заклад, ви раді, що я подивився все це".

Нагадаємо, що Шон Пенн у листопаді 2022 року приїхав до України і залишив свою статуетку "Оскара", яку забере лише після перемоги України над російськими окупантами.

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