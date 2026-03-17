ТСН у соціальних мережах

Гламур
4
1 хв

Шон Пенн отримав символічний "Оскар" в Україні — його зробили після атаки РФ

Актор з вдячністю прийняв її замість статуетки «Оскара-2026».

Валерія Гажала
Шон Пенн / © Associated Press

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн під час візиту до України отримав символічну нагороду від Укрзалізниці. Це сталося після бойкоту зіркою церемонії «Оскар-2026».

Так, команда залізничників віддячила великому другу нашої держави презентом. На своїй сторінці в Instagram компанія показала, що вручила Шону особливий «Оскар». І статуетка виявилася непростою — її виготовили з металу понівеченого російською атакою вагону потяга. Ба більше, на ній викарбувано «декілька слів, які мають особливе значення».

Зворушений Шон абсолютно неочікував такого подарунку, але з усмішкою й обіймами прийняв його. І водночас подякував за «справжні скарби». Своєю чергою Укразалізниця звернулася до актора із взаємною вдячністю за його підтримку України в такі непрості часи боротьби проти РФ.

Шон Пенн отримав Оскар від Укрзалізниці / © Facebook.com/Ukrzaliznytsia

Шон Пенн отримав Оскар від Укрзалізниці / © Facebook.com/Ukrzaliznytsia

«Шон Пенн не залишився без Оскара та отримав його від Укрзалізниці! Дякуємо за підтримку України, за те, що ви поруч і обираєте бути тут разом із нами. Цей Оскар — виготовлений зі сталі вагона, пошкодженого внаслідок російської атаки. І ця нагорода не обмежується досягненнями у кіно — вона відзначає стійкість, людяність та відвагу, яка тримає всіх нас у русі», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно, шоумен Юрій Горбунов показував Шона Пенна та як він з ним зустрівся на пероні вокзалу у Києві.

4
