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Шон Пенн пригадав неприємну зустріч з Путіним, яка відбулася 22 роки тому: "Це було так агресивно"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Час на прочитання
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Шон Пенн пригадав неприємну зустріч з Путіним, яка відбулася 22 роки тому: "Це було так агресивно"

Шон Пенн / Фото: Associated Press

Їхнє знайомство відбулося на дачі затятого путініста Микити Міхалкова.

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн пригадав, як вперше познайомився з кремлівським диктатором Путіним.

Зокрема, це відбулося далекого 2001 року. Тоді Шон Пенн разом з іншим голлівудським актором Джеком Ніколсоном приїхав на Московський кінофестиваль, аби представити свій фільм "Обіцянка".

Після прем'єри картини зірок Голлівуду повезли на зустріч з Путіним, яка відбулася на дачі затятого путініста, режисера Микити Міхалкова.

Шон Пенн / © Associated Press
Шон Пенн / Фото: Associated Press

Як пригадує Шон Пенн в інтерв'ю Independent, їх везли на зустріч у супроводі конвою. Авто їхали з такою швидкістю, що актор переживав за безпеку. Коли їм на шляху траплялися фермери з візками, запряженими кіньми, охорона висовувалася з вікна авто та била їх, аби ті не заважали.

"Нас посадили до конвою. Ми знали, що Путін буде почесним гостем. Ми сіли в цей конвой. І ми їхали так швидко, як вони хотіли, зовсім не дбаючи про те, що це може бути небезпечно в селах, через які ми проїжджали. Коли фермери з візками, запряженими кіньми, намагалися проїхати, люди зі служби безпеки у наших машинах висувалися з вікон, щоб відганяти їх кийками. Це було так агресивно", - пригадав знаменитість.

Шон Пенн / © Associated Press
Шон Пенн / Фото: Associated Press

Пенн говорить, що та поїздка викликала у нього огидні відчуття. Також актор зізнався, що зустріч з Путіним теж була неприємною, адже ще тоді у нього були погані передчуття.

Нагадаємо, від перших днів повномасштабної війни Шон Пенн допомагає Україні. Зокрема, нещодавно він представив документальний фільм про російсько-українську війну.

Також актор неодноразово зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Знаменитість не приховує, що захоплюється головнокомандувачем України та вважає їхню зустріч однією з найголовніших у його житті.

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Дата публікації
Перегляди
669
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