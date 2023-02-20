Шон Пенн пригадав знайомство з Зеленським та присоромив організаторів "Оскара"

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн пригадав свою першу зустріч з головнокомандувачем Володимиром Зеленським.

Зокрема, знаменитість особисто познайомився з президентом України 23 лютого минулого року. Тоді Пенн спілкувався з Зеленським, адже знімав документальний фільм про війну на сході країни.

Актор пригадав, що вже тієї ночі російські окупанти випустили по Україні перші ракети.

"Наша перша зустріч відбулася 23 лютого минулого року, потім ми повернулися до готелю, і тієї ночі прилетіли ракети. Тоді глава держави був у костюмі, наступного разу, коли я його побачив, він був у камуфляжі", - пригадав режисер у розмові з виданням Deadline.

Шон Пенн і Володимир Зеленський / Фото: Zelenskiy/Official

Шон Пенн не приховує того, що захоплюється президентом України. Зірка Голлівуду говорить, що зустріч із Зеленським є однією з найважливіших у його житті.

"Окрім зустрічі з моїми дітьми під час їхнього народження, головним моментом зустрічі та відчуття великого мужнього людського серця був той день із цією людиною (ред. – з Володимиром Зеленським)", - поділився Пенн.

Режисер також присоромив організаторів престижної кінопремії "Оскар" через те, що минулого року вони не дали змоги Зеленському виступити перед аудиторією. Шон Пенн зазначив, що йому прикро, що для Кіноакадемії було важливіше показати бійку актора Вілла Сміта з ведучим Крісом Роком, аніж промову президента України.

Шон Пенн і Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Нагадаємо, під час свого візиту до України Шон Пенн залишив у Володимира Зеленського свою статуетку "Оскар". Режисер зазначив тоді, що кінонагорода перебуватиме в країні до закінчення війни.

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