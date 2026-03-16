Шон Пенн проігнорував "Оскар-2026" і свою нагороду: інсайдер розкрив причину і до чого тут Україна
Зірка Голлівуду вже не один рік є другом України та всіляко підтримує український народ у війні.
Голлівудський актор та режисер Шон Пенн після резонансного вчинку на цьогорічній церемонії «Оскар-2026» привернув до себе чималу увагу.
Як відомо, Шон Пенн став переможцем у номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану» за роль у фільмі «Одна битва за іншою». Проте за статуеткою зірка не піднявся й повністю проігнорував подію. Натомість статуетку забрав той, хто оголошував ім’я лаурета — актор Кіран Калкін. Він жартома зазначив, що «прийме нагороду від його імені».
Подейкували, що вчинок 65-річного актора, для кого це вже третя така нагорода, пов’язаний з його проукраїнською позицією. Мовляв, свого часу Шон обурився вчинком організаторів «Оскара», коли ті не дозволили президенту України Володимиру Зеленському виступити з промовою 2022 року. І вже тоді на початку повномасштабного вторгнення Шон стверджував, що через це бойкотуватиме премію.
І такі припущення виявилися близькими до правди. Так, інсайдер у коментарі The New York Times заявив, що причина могла бути дійсно пов’язана з Україною. Одразу два джерела заявили виданню, що Шон Пенн нібито взагалі покинув США і мав плани із Європи поїхати до України замість червоних хідників «Оскару». Проте деталі можливого візиту поки що не розголошуються, а інсайдер каже, що маршрут зірки міг змінитися.
Варто зазначити, що представник актора відмовився коментувати інцидент. Тож така інформація поки що ані спростована, ані підтверджена.
