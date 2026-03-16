Шон Пенн приїхав до Зеленського замість "Оскара-2026": президент показав фото із актором в Україні

Замість червоних хідників актор обрав підтримку українського народу.

Володимир Зеленський і Шон Пенн в Україні / © Zelenskiy/Official

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн після відмови від кінопремії «Оскар-2026» прибув до України.

Про офіційний візит кінозірки повідомив сам президент України Володимир Зеленський. Так, глава держави в офіційному Telegram-каналі показав спільне фото з Шоном Пенном під час зустрічі у кабінеті. Водночас Зеленський щиро подякував голлівудському акторові за його небайдужість до війни в Україні проти Росії.

«Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною від першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом», — зворушливо написав президент України.

Тим часом раніше інсайдери подейкували, що актор проігнорував «Оскар-2026», де переміг у номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану», через політичні причини. І це виявилося правдою.

До того ж про наміри бойкотувати церемонію Шон Пенн заявляв ще 2022 року. Тоді його сильно обурили організатори «Оскару», які не дозволили Зеленському вийти у трансляцію з промовою. І у знак підтримки українського народу він навіть залишив одну зі славетних статуеток в Україні до завершення війни.

Нагадаємо, у цей же день ведучий Юрій Горбунов також показав фото з Шоном Пенном і публічно звернувся до нього. Зірки мали змогу побачитися на вокзалі.

