Шон Пенн в Україні зустрівся з військовими та зробив важливу заяву

Шон Пенн / © Associated Press

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Голлівудський актор і режисер Шон Пенн знову приїхав до України.

Цього разу знаменитість зустрівся з українськими військовими. Зокрема, актор завітав до 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ, про що йдеться у Facebook. Ціль візиту Шона Пенна не повідомляється. Утім, цілком ймовірно, що актор зустрівся з військовими, аби їх підтримати.

Тим більше, після цього режисер зробив важливу заяву. Зокрема, він записав відеозвернення до ЗСУ. Шон Пенн на тлі мапи України, яка складалася з різних шевронів, зазначив, що українські захисники є прикладом для всього світу. Також актор наголосив, що не сумнівається в перемозі ЗСУ.

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"Попри все, що роблять політики, я вірю у кожного з вас і вдячний вам за те, що ви є найкращим прикладом того, ким ми всі прагнемо бути. Ви захищаєте не лише свою країну — ви справді захищаєте весь світ. І я знаю, що ви переможете", - промовив актор.

Зазначимо, Шон Пенн підтримує українців у війні з Росією. Коли окупанти розпочали повномасштабне вторгнення, актор перебував в Україні. Він виїхав з країни, але час від часу повертається. Зокрема, він займається благодійною допомогою, зняв документальний фільм про війну Superpower та навіть вручив президенту Зеленському свою статуетку "Оскар", яку попросив йому повернути лише після перемоги. За підтримку України Шона Пенна нагородили орденом "За заслуги".

Нагадаємо, нещодавно молдовський співак Дан Балан приїжджав до України. Артист показував, як прогулювався Києвом.