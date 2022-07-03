Шон Пенн відвідав Дніпропетровщину: ціль візиту голлівудського актора

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який знімає документальний фільм про війну в Україні, відвідав Дніпропетровщину.

Знаменитість поїхав до Дніпра, де зустрівся з головою Дніпровської обласної ради Миколою Лукашуком.

До слова, голлівудський актор обговорив з політиком те, як живе Дніпропетровщина останні чотири місяці в умовах війни та як область обстрілюють окупанти. Окрім цього, вони обговорили допомогу переселенцям – людям, які були вимушені покинути свої домівки, адже там ведуться активні бойові дії з російськими військовими.

Як розповів Лукашук у своєму Telegram-каналі, Пен був щиро здивований тим, як українці об'єдналися, аби захистити свою країну від загарбників.

Шон Пенн / Фото: Getty Images

"Я помітив, що Шон щиро здивований тим, як сильно українську націю об'єднала боротьба проти спільного ворога. Здивований тим, як країну згуртував Володимир Зеленський, і як всім нам вдається п'ятий місяць поспіль чинити опір нелюдській агресії РФ", - розповів Лукашук.

Зазначимо, Шон Пенн хоче розповісти широкому загалу про події, які нині відбуваються в Україні. Тому він знімає документальний фільм про війну в Україні, яку вороже розв'язала Росія. Нині Пенн їздить містами України та на власні очі бачить, які жахіття роблять окупанти.

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