Шон Пенн відвідав Дніпропетровщину: ціль візиту голлівудського актора

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який знімає документальний фільм про війну в Україні, відвідав Дніпропетровщину.
Знаменитість поїхав до Дніпра, де зустрівся з головою Дніпровської обласної ради Миколою Лукашуком.
До слова, голлівудський актор обговорив з політиком те, як живе Дніпропетровщина останні чотири місяці в умовах війни та як область обстрілюють окупанти. Окрім цього, вони обговорили допомогу переселенцям – людям, які були вимушені покинути свої домівки, адже там ведуться активні бойові дії з російськими військовими.
Як розповів Лукашук у своєму Telegram-каналі, Пен був щиро здивований тим, як українці об'єдналися, аби захистити свою країну від загарбників.
"Я помітив, що Шон щиро здивований тим, як сильно українську націю об'єднала боротьба проти спільного ворога. Здивований тим, як країну згуртував Володимир Зеленський, і як всім нам вдається п'ятий місяць поспіль чинити опір нелюдській агресії РФ", - розповів Лукашук.
Зазначимо, Шон Пенн хоче розповісти широкому загалу про події, які нині відбуваються в Україні. Тому він знімає документальний фільм про війну в Україні, яку вороже розв'язала Росія. Нині Пенн їздить містами України та на власні очі бачить, які жахіття роблять окупанти.
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