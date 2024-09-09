Шон Пенн закрутив новий роман із молодшою на майже 40 років акторкою

Голлівудського актора і режисера Шона Пенна запідозрили в романі з молодшою на майже 40 акторкою з Молдови Валерією Ніковою.

Парочка сама спровокувала такі чутки. Річ у тім, що днями їх заскочили за прогулянкою на вулицях Мадрида, Іспанія. Шон Пенн був одягнений в темні штани, сорочку та куртку, тим часом його супутниця обрала діловий костюм та блузку, пише Page Six.

Парочка прогулювалася містом, мило спілкувалася та трималася за руки. Родзинкою вечора став пристрасний поцілунок між Пенном та Ніковою, який папараці встигли зазнімкувати.

Зазначимо, про юну обраницю Пенна мало що відомо. Вона родом із Молдови та будує акторську кар'єру. Валерія Ніков вже встигли знятися в декількох незначних проєктах. Достеменний вік акторки наразі невідомий. Вважається, що вона молодша за зірку Голлівуду на майже 40 років. Окрім того, на одному з акторських сайтів зазначається, що Валерія 1998 року народження.

Загалом, у Шона Пенна доволі бурхливе особисте життя. Він мав чимало романів: і тривалих, і незначних. Офіційних шлюбів в актора було лише три – зі співачкою Мадонною і акторками Робін Райт та Лейлою Джордж.

Нагадаємо, нещодавно українська балерина Катерина Кухар натякнула, що закрутила новий роман. Танцівника також показала свого ймовірного обранця.

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