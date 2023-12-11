Шона Пенна, який зустрічався з українською акторкою, заскочили у компанії іншої жінки

Режисер прогулювався з іншою акторкою узбережжям у Маямі, тримаючись за руки.

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який перебував у стосунках з українською акторкою Ольгою Коротяєвою, схоже, закрутив новий роман.

Такі чутки з'явилися після того, як 63-річного артиста заскочили у компанії іншої акторки, 39-річної австралійки Наталі Келлі. Як пише TMZ, пара мило прогулювалася узбережжям у Маямі та трималася за руки, коли їх заскочили папараці.

Також акторів раніше бачили разом за ланчем. На фото Шон та Наталі мали такий вигляд, немов закохана пара.

Зазначимо, раніше Шон Пенн зустрічався з українською акторкою Ольгою Коротяєвою. Про їхні стосунки стало відомо у травні цього року. Шон та Ольга разом відвідали чимало офіційних подій та навіть побували в Україні. Пара не соромилася демонструвати свої почуття на публіці. Здалося, ніби вони справді закохані та в них серйозні стосунки. Наразі подейкують, що Пенн та Коротяєва розійшлися.

Шон Пенн та Ольга Коротяєва / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Селена Гомес оголосила, що більше не самотня. Виконавиця закрутила роман з відомим музичним продюсером та приятелем її колишнього бойфренда, співака Джастіна Бібера.

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