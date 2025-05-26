Шоптенко розповіла про спілкування з ексчоловіком Дікусаром, який воює: "Я його дуже підтримую"

Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар

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Українська хореографиня Олена Шоптенко розповіла про спілкування з ексчоловіком, танцівником Дмитром Дікусаром, який зараз воює на фронті.

Колишнє подружжя підтримує зв'язок. Щоправда, Олена Шоптенко в коментарі для "Люкс ФМ" зізнається, що вони з Дмитром Дікусаром рідко спілкуються. Також хореографиня говорить, що з певних причин не може активно цікавитися життям колишнього чоловіка. Тим не менш, за словами танцівниці, вона підтримує Дмитра Дікусара, а також неабияк його поважає.

"Ми досить рідко, але спілкується. Ми обов'язково вітаємо одне одного з днем народження. Звісно, що з певних причин я не можу цікавитися активно його життям, але я його дуже підтримую і дуже поважаю", - поділилася танцівниця.

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Дмитро Дікусар / © скриншот з відео

Зазначимо, Дмитро Дікусар ще в перші дні повномасштабної війни долучився до лав ЗСУ та став на захист України від російських окупантів. Наразі танцівник продовжує нести службу та вкрай рідко виходить на зв'язок.

Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко відверто розповіла про свої серйозні травми. Знаменитість також зізналась, як після них відновлюється.