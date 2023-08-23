Шоптенко розповіла, як Зеленський змінив її життя після їхньої участі у "Танцях з зірками"

Українська хореографиня Олена Шоптенко пригадала часи, коли у проєкті "Танці з зірками" танцювала з Володимиром Зеленським.

2006 року тоді ще майбутній президент України брав участь у першому сезоні шоу, і Шоптенко привела його до перемоги. У програмі ЖВЛ танцівниця поділилася, що багато настанов тоді отримувала від Зеленського.

"Так зараз дивно говорити, та наша співпраця з Володимиром Зеленським, вона дала мені дуже потужний поштовх просто навіть в моїй кар'єрі як спеціаліста, тому що деякими його настановами я досі користуюся під час постановок, під час своєї роботи", - зізналася Олена.

Олена Шоптенко, Володимир Зеленський на "Танцях з зірками", 2006 рік

Шоптенко поділилася, що коли вони брали участь у "Танцях з зірками", їй було 17 років і вона дослуховувалася до порад Зеленського.

"Колись, так, мені було 17 років і я чула якісь поради щодо того, як робити те, щодо драматургії. Тому, звісно, таке було. Це був дуже потужний період мого життя, я пишаюся цим періодом", - зазначила артистка.

Олена Шоптенко про проєкт, над яким працювала рік, чи заробляє в Австрії і до чого не може звикнути закордоном

Проте, каже Шоптенко, якщо в Австрії, де вона з початку повномасштабної війни перебуває з сином, її хтось запитує про танцювальні здібності президента, у цьому питанні Шоптенко категорична.

"Мені просто зовсім абсолютно було незрозумілим, я не погоджувалася говорити про пана президента як про танцівника. Тому що це не на часі і це безглуздо. Я говорила одразу прямо, що це дивно, я можу говорити про особистість, про те, що президент це є голосом народу", - пояснила хореографиня.

Олена Шоптенко, Володимир Зеленський на "Танцях з зірками", 2006 рік

Олена розповіла, як тоді, коли вони з Зеленським брали участь у "Танцях з зірками", вона його відкрила для себе. "Людина, яка як гора стоїть за своїх. Він завжди стояв, так, він стояв завжди як гора, саме людьми. І, відповідно, ми, в принципі, те саме бачимо і зараз", - сказала Шоптенко.

Артистка поділилася, що востаннє спілкувалася з Зеленським, коли він переміг на президентських виборах. Тоді Шоптенко його привітала з перемогою.

Нагадаємо, раніше Олена Шоптенко розповіла, як непросто її 5-річному сину адаптуватися до нових реалій життя в Австрії. Артистка зізналася, що бувало й таке, що її син влаштовував бійки у дитсадку.

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