Шоптенко вперше у 38 років наважилася на косметологічну процедуру й показала ефект: "Мінус 10 років"

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

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Українська хореографиня Олена Шоптенко вперше в житті звернулася до косметологічних процедур й показала результат після.

Танцівниця, яка нині проживає за кордоном, приїхала до Києва, аби з іншими робочими справами зайнятися ще й лікуванням шкіри. За словами Шоптенко, вона вже тривалий час бореться з розацеа. Попри зміну харчування та різноманітний догляд, бажаного ефекту досягти не вдавалося.

Перед візитом до клініки Олена зізналася, що за 38 років жодного разу не робила ні апаратних, ні ін’єкційних косметологічних процедур. Та все ж бажання досягти ідеалу привело до дерматологів.

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«Буду позбуватися своєї „косметологічної цноти“, бо до своїх 38 років я жодного разу не робила апаратну чи ін’єкційну косметологічну процедуру. Наважилася, бо мене замучила розацеа», — поділилася хореографиня.

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

У клініці для Шоптенко підібрали комплексний догляд, який включав RF-ліфтинг для стимуляції вироблення колагену та делікатне шліфування шкіри. За словами зірки, фахівці вирішили не боротися з проблемою агресивними методами, а спершу допомогти шкірі відновити власний ресурс.

«Замість того, аби агресивно боротися з розацеа, ми вирішили спочатку максимально відновити власний ресурс шкіри. Завдяки виробленню колагену та природній регенерації вона сама почала чудово справлятися з проблемою. А шліфування додатково вирівняє рельєф. Приємний бонус — мінус 10 років на обличчі», — додала Олена.

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Після процедури танцівниця зізналася, що переживала через можливе сильне почервоніння, однак усе минуло значно легше, ніж вона очікувала. За словами Шоптенко, остаточний ефект стане помітним приблизно за два місяці.

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