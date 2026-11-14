Шоптенко висміяла критиків, які надокучають їй за третій шлюб: зірка показала, як "втримує чоловіка"

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

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Українська хореографка Олена Шоптенко з гумором відповіла на закиди через третій шлюб з іноземцем і вигадала незвичний спосіб потролити коментаторів.

Зірка в Instagram опублікувала рецепт сирної запіканки з грушами, жартома назвавши її «приворотним зіллям», яке нібито допоможе «втримати чоловіка».

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У відео танцівниця пригадала дошкульні коментарі, у яких їй різко радили подбати про те, аби третій обранець не пішов так само, як два попередні. Замість виправдовуватися перед критиками, Шоптенко вирішила перетворити їхні слова на кулінарний жарт.

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«Як мені писали в коментарях, третього чоловіка треба якось втримати, щоб і цей не втік. Тому готую „приворотне зілля“ — сирну запіканку з грушами», — з іронією промовила зірка.

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Під час приготування кожен інгредієнт отримав від Олени особливе жартівливе значення. Дрібку солі вона додала нібито для «захисту від заздрісних поглядів», розтоплене масло — щоб у сімейному житті все складалося «як по маслу», а ваніль — «для чуттєвих насолод». Навіть перемішувала масу хореографка ніжно, адже, за її словами, саме такий підхід допомагає і в стосунках.

Окремо Шоптенко пожартувала над прикрашанням десерту. Варення мало символічно «підсолодити сімейне життя», а мигдалеві пластівці стали головним інгредієнтом «щасливого шлюбу».

«Тут, дівчата, не економимо. Я вже двічі перевіряла, що буває, коли економиш на мигдалі. До речі, у двох попередніх шлюбах я таке не готувала. Сподіваюсь, цього разу допоможе», — зазначила з гумором Шоптенко.

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Наприкінці допису в Instagram танцівниця залишила й повноцінний рецепт запіканки, тож підписники можуть повторити її кулінарний експеримент удома.

Жарт Шоптенко припав до душі підписникам. У коментарях вони похвалили її почуття гумору, а також долучилися до веселого обговорення кулінарних «секретів» міцного шлюбу.

Ох і Оленка. Почуття гумору і іронія. Молодчинка. Я зрозуміла, що нікому не потрібно нічого доводити, однаково для всіх хорошим ніколи не будеш, навіть коли будеш ідеальною

Обожнюю твоє почуття гумору та артистизм, з яким готується ця запіканка. Всім гейтерам присвячується: третього чоловіка вже треба триматися, як вош кожуха

Біжу за мигдалевими пластівцями! Щастю бути

Це просто топ: що рецепт, що гумор

Нагадаємо, Олена Шоптенко та австрієць Крістіан Кайрос одружилися в Австрії більш ніж через два роки після освідчення. Про радісну подію хореографиня повідомила у вересні 2026 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шоптенко виїхала за кордон, де згодом оселилася разом із коханим, який підтримує нашу країну. Обоє мають дітей від попередніх шлюбів.

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