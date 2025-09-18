Шоу Джиммі Кімелла в США опинилося під загрозою після 22 років існування: Трамп жорстко розніс зірку

Джиммі Кіммел, Дональд Трамп

Медіакомпанія Walt Disney Co. зняла з ефіру вечірнє ток-шоу "Jimmy Kimmel Live!" після різких заяв ведучого Джиммі Кіммела щодо вбивства американського консервативного активіста Чарлі Кірка.

Так, у випуску шоу від 15 вересня Джиммі Кіммел різко висловився на адресу руху MAGA (Make America Great Again). Як відомо, це гасло кампанії Дональда Трампа, яким нині описують ультраправих прихильників Республіканської партії. Ведучий почав неочікувано стверджувати, що трагедія сталася нібито через Трампа, а точніше його амбіцій набити собі ще більше "політичних очок" до репутації.

"Ми побачили нове дно у виконанні прихильників MAGA, які намагалися показати вбивцю Чарлі Кірка ким завгодно, але не одним із них", — публічно видав телеведучий.

Джиммі Кіммел / © East News

Саме ці слова стали причиною критики на адресу Кіммела, адже частина глядачів звинуватила його в політизації трагедії, яка сталася 10 вересня 2025 року під час дебатів в Університеті Юти. Нагадаємо, у той день 22-річний студент Тайлер Робінсон вистрілив у політика зі снайперської гвинтівки. Чарлі Кірка поранили у шию, і, попри госпіталізацію, його життя врятувати не вдалося.

У результаті медіагігант Walt Disney Co. оперативно ухвалив рішення призупинити на невизначений термін вихід "Jimmy Kimmel Live!" на телеканалі ABC, пише USA Today. Поки невідомо, чи повернеться шоу в ефір. Проте вже цієї середи, 17 вересня, замість звичного шоу з Кіммелом транслювали іншу розважальну програму.

Фрагмент із шоу "Jimmy Kimmel Live!"

Тим часом Дональд Трамп вже долучився до обговорень і, схоже, рішуче налаштований проти ведучого та його шоу, про що свідчить його нещодавній гнівний допис у Truth Social: "Шоу Джиммі Кіммела з провальними рейтингами закрито. Вітаю компанію ABC з тим, що нарешті знайшла сміливість зробити те, що потрібно було зробити. У Кіммела нуль таланту".

До слова, шоу виходило на каналі ABC від 2003 року, поєднуючи сатиричні монологи, інтерв’ю зі знаменитостями та музичні виступи. За понад 20 років воно стало одним із найпопулярніших у США, а вже зараз підштовхнуло аудиторію до дискусій про свободу слова в Америці.