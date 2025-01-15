Шоумен-військовий Максим Нелипа на передовій дістав серйозне поранення: в якому він стані

Український актор та телеведучий Максим Нелипа, який від початку повномасштабної війни служить на фронті, дістав серйозне поранення.

Про це у Facebook повідомив брат захисника – Андрій Нелипа. Він розповів, що наразі шоумен перебуває у лікарні у Дніпрі. Зокрема, Нелипа вже переніс три операції. Яке саме поранення дістав ведучий, його брат не розкрив. Відомо лише, що актор-військовий перебуває у відділені щелепно-лицевої хірургії.

"Брат Максим Нелипа загримів до лікарні. В ту саму ім. Мечникова, у Дніпрі. У відділенні щелепно-лицевої хірургії. Вже три операції... Війна триває і Максу теж "дісталося", але він тримається та незабаром приєднається до своїх побратимів. Потрібна допомога, бо лікування вимагає певних витрат", - зазначив брат захисника.

Максим Нелипа

Брат Максима Нелипи розповів, що ведучий тримається та після лікування приєднається до своїх побратимів, та знову повернеться до служби. Наразі він попросив про фінансову допомогу, адже лікування вимагає витрат. Тож, у Facebook Андрій Нелипа поділився реквізитами шоумена, а також підрозділу, де він служить.

"Мабуть, не варто нагадувати хто він і чим відомий раніше. Тепер він не лише шоумен, а й воїн, захисник України. Зараз він "виступає" у ЗСУ - влаштовує за допомогою БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів. Від роботи його "творчого колективу" ворог весело крокує на концерт до кобзона і до маслякова. Будьте впевнені - донати підуть на добру справу", - запевнив брат захисника.

Нагадаємо, раніше актор-військовий Гарік Бірча вийшов на зв'язок. Артист розсекретив, на якому напрямку служить.

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