Шоумен Юлік підібрав безпритульного песика: "Байдужість та нелюдняність зашкалює"

Артист показав нового члена сім'ї.

Український шоумен Юлік поділився, що підібрав безпритульного песика.

Артист показав шанувальникам світлину із чотирилапим другом, якого прихистив, підібравши на вулиці. За його словами, під час сніданку в одному із київських кафе, біля його столика чемно сидів та спостерігала собака. Пухнастик просив ласки та їжі.

Тоді вони з сином придбали собачий корм та нагодували бездомному тварину.

instagram.com/julikofficial

"Мене бентежить, коли байдужіть та нелюдяність зашкалює. Цілий день зі своєю родиною спостерігав, чи з’явиться господар, на той час песик страждав від бліх, які так і заважали нормально існувати. Ми ухвалили рішення забрати, завезли до ветеринара, вдома самостійно обробили від бліх, покупали та придбали іграшки, пуф. Вже понад тиждень Джесі живе та отримує не лише задоволення а й любов", - прокоментував Юлік.

instagram.com/julikofficial

Також знаменитість закликав українців не бути байдужим та допомагати тим, хто цього потребує, а особливо чотирилапим.

"Коли ти бачиш справжні, відданні очі, все відходить на задній план. Коли мій син сказав, що цей песик йому дуже сподобався і він хоче, аби вона жила з нами, я майже миттєво погодився. Тут поєднуються дві хороші справи, і песик матиме дах над головою, і син привчиться доглядати", - додав артист.

Зі свого боку, фани похвалили кумира за добру справу.

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