Шоумен Юлік тоді й зараз: як змінився артист після виходу із DZIDZIO

Шоумен Юлік тоді й зараз: як змінився артист після виходу із DZIDZIO

23 січня знаменитості виповнюється 32 роки.

Український шоумен Юлік здобув популярність як музикант гурту DZIDZIO.

Зараз знаменитість гастролює Україною зі своєю DJ програмою. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, як змінився артист протягом своєї кар'єри.

Народився Юлік, справжнє ім'я якого Назарій Гук, 23 січня у Львові, у родині батька-музиканта та мами-вчительки. Усе дитинство шоумена було тісно пов'язане із музикою, адже від 4 років батько прививав любов до музики. У 6-річному віці хлопчик вступив до музичної школи-інтернату на клас фортепіано.

Пресслужба Юліка

А вже у 7 років Юлік заробляв перші гроші, граючи на весіллях.

Пресслужба Юліка

Після навчання у школі він переїхав до Неаполя, де на той час його мама була на заробітках. Там Назарій вступив до консерваторії San Pietro a Majella. Під час навчання Гук почав підпрацьовувати, граючи на органі у місцевій церкві.

Пресслужба Юліка

Також Юлік познайомився з італійськими музикантами та грав з ними на різних концертах у ролі клавішника.

Пресслужба Юліка

Пресслужба Юліка

Період проживання та навчання у Італії протривав майже 8 років, після чого Юлік ухвалив рішення повернутись назад до України.

Пресслужба Юліка

Від 2009-го до 2012 року майбутня зірка працював аранжувальником на різних студіях звукозапису та співпрацював з багатьма артистами. І от 2012-го шоумен познайомився з Михайлом Хомою, більш відомим як Дзідзьо.

Пресслужба Юліка

Кар'єрна драбина Юліка вмить зростає і до 2017 року артист співпрацює, будучи музикантом-клавішником а також беквокалістом.

Пресслужба Юліка

За два роки Юлік попрощався з холостяцьким життям та одружився з Катериною Демченко.

Пресслужба Юліка

2016 року у подружжя народився первісток Денис.

Пресслужба Юліка

Пресслужба Юліка

Наступний рік став доленосним, адже Юлік вирішив подякувати DZIDZIO та продовжити свою кар'єру сольно. В артиста почався новий етап. Юлік став DJ та почав займатися популяризацією української електронної музики. Також він випустив декілька сольних треків.

Пресслужба Юліка

Пресслужба Юліка

Також Юлік почав співпрацювати з топовими українськими артистами: Іриною Білик, Alyosha, Дзідзьо, Мариною Одольською, Наталією Валевською та іншими.

Пресслужба Юліка

Пресслужба Юліка

Крім того, артист взяв участь у зніманнях кінофільму DZIDZIO "Перший раз".

Пресслужба Юліка

У жовтні 2018 року Julik та Павло Зібров випустили спільний творчий доробок — трек "Мертві бджоли" у новому аранжуванні.

Також артист розпочав телевізійну кар'єру на одному із київських телеканалів та став ведучим музичного хіт-параду.

Починаючи від 2018 року і до сьогодні Юлік активно гастролює Україною з ексклюзивною DJ програмою. Також гастролює Італією, Австрією, Америкою та іншими країнами.

Минулого року Юлік епізодично знявся у фільмі "Де гроші" та став суддею одного з талант-шоу.

Пресслужба Юліка

Зараз Юлік співпрацює з українськими артистами. А ще шоумен розпочинає активну підготовку до нового проєкту, презентація якого відбудеться цього року.

Пресслужба Юліка

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