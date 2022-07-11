Шовкопляс і Островська розчулили мріями маленьких дітей, які постраждали від війни та лікуються в "Охматдиті"

Від початку повномасштабного вторгнення маленькі українці ні на день не припинили мріяти.

Вони загадували бажання у сховищах, підвалах, паркінгах. І якщо до війни діти мріяли полетіти на Меркурій, побачити піраміди в Єгипті, професійно грати у волейбол, стати моделлю, то зараз головна мрія – мир і перемога України.

Але вони ще стараються мріяти про життя і професії, красиве майбутнє. Свої бажання діти малюють на "Уроках мрій" у "Школі Супергероїв".

"Через воєнні дії в країні діти позбавлені спокою, вільного неба над головою, а також навчання. Щоб допомогти їм емоційно, важливо створювати безпеку середовища і дозвілля. Мрія – це більше ніж бажання. Вона дає здатність уявляти прекрасні зміни та спонукає діяти для досягнення. Вона допомагає відчувати натхнення, бути більш активним, що наповнює життя позитивними барвами. Мріяти – це корисно!" – поділилась Олена Анопрієнко, психологиня вищої категорії, завідувачка "Охматдиту".

Олена Анопрієнко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зараз в лікарнях перебувають діти, які постраждали від війни. Зі складними пораненнями, які втратили кінцівки, батьків. Всім їм дуже потрібна увага, турбота, підтримка і віра у диво.

Незвичайні уроки, на яких замість задач і диктантів – розмови про мрії, їхнє здійснення, тривають у "Школах Супергероїв". Зокрема у Житомирській обласній лікарні, столичному "Охматдиті".

Неля Шовкопляс і Наталя Островська в "Охматдиті" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Щоб підтримати мрійників у боротьбі за здорове майбутнє, навчити втілювати найзаповітніші бажання і вірити в добро! Бо в будь-якій темряві завжди є місце для світла. На один з уроків мрій до "Охматдит" завітали ведучі 1+1 – Неля Шовкопляс та Наталя Островська. Разом з дітьми вони говорили про мрії – що це таке, які кроки до здійснення мрії можна зробити, малювали їх. І головне – налаштовували на радісні думки та сподівання! Вд початку війни вдалось провести 14 уроків мрій, і вони тривають далі. А різних уроків зі шкільних предметів від квітня провели 225!

Неля Шовкопляс і Наталя Островська в "Охматдиті" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Маленькі українці мріють попри всі перепони. І хоча сила мрії сама по собі величезна – дітям потрібна наша увага, турбота і підтримка. Щоб вони вірили у себе. Навіть якщо щось не здійсниться, як того хочеться чи займе більше часу, сам шлях до мрії – цілющий і принесе багато добра. Батьки, мрійте разом з дітьми, малюйте бажання!" – каже Неля Шовкопляс, ведуча "Сніданку з 1+1" і волонтерка благодійного проєкту "Здійсни мрію".

Неля Шовкопляс і Наталя Островська в "Охматдиті" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Діти, котрі переживають зараз складні, травматичні події, мріють про мир, повернення додому, зустріч з рідними. Це спільні мрії для всіх. Але про маленькі радощі для себе, свого майбутнього, вони теж не забувають. Мріють про гаджети для навчання, подорожі на море, домашніх улюбленців, потрапити на оглядове колесо, стати майстром краси, відвідати Нью-Йорк. І залюбки малюють ці бажання. Наталю Островську, яка вперше була на уроці мрій, дуже розчулила історія 15-річної Насті з Бучі.

"До 20 березня Настя з батьками й братиком була в окупації. Вона розповіла мені про те, що до них в підвал приходили росіяни. Казала, і як вони з братом видумували свої ігри у підвалі. Зараз вона на операції в "Охматдиті". І дуже хоче прийти до нас на 1+1. Не просто подивитись на процес, а познайомитись із ведучими та перейняти їхній досвід. Вона мислить не матеріальними речами, а емоційними", – каже Наталія Островська, ведуча ТСН.

Усі малюнки передали до благодійного проєкту "Здійсни мрію", фонду "Ти не один" 1+1 media. Благодійний рух продовжує підтримувати мрійників, зміцнювати віру дітей в добрих людей і в майбутнє!

Неля Шовкопляс і Наталя Островська в "Охматдиті" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Одне з бажань, яке здійснила команда руху – мрія 13-річної Софії Іванової, яка постраждала після обстрілу росіянами. Під час футбольної гри "Динамо" в Іспанії – дівчинка акомпанувала співачці Dorofeeva на гітарі. Також довоєнна мрія 9-річної Каті Лелеки. Через початок повномасштабного вторгнення не вдалось подарувати Каті її мрію на день народження, однак, коли сім'ї вдалося евакуюватися у безпечний регіон, чарівники відновили зв’язок із родиною та передали подарунок – рожевий смартгодинник.

Ще "Здійсни мрію" допоможе втілити бажання 10-річного Артема з Чернівців, про яке він розповів Анджеліні Джолі. Хлопчик хоче стати астрономом і космонавтом. Мрії не зупинити!

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