Схожий на Винника співак назвав, за якої умови розкриє своє справжнє обличчя: "Готовий вийти голяка"

Загадковий український артист під псевдонімом DISCOMAN зізнався, коли готовий позбутися свого образу, який часто прирівнюють до Олега Винника.

DISCOMAN, який приховує своє обличчя від початку кар'єри за масивними окулярами, поділився, що готовий розкрити свою особистість за однієї умови. Зокрема, для цього артист задав планку повністю заповнити слухачами Палац спорту у Києві. За словами співака, у такому разі він навіть ладен не лише зняти маску, але й повністю оголитися перед публікою.

"Якщо я зберу Палац спорту, то я готовий вийти голяка. Обіцяю! Я нічого не соромлюся, бо є що показувати народу, душа велика. На це теж, думаю, люди прийдуть подивитися", - заінтригував знаменитість у програмі М1.

Окрім того, виконавець відреагував на вихід нової пісні Олега Винника "Мої люди". На думку DISCOMAN, його колега перебуває поза контекстом і наразі вже втрачає актуальність.

"Якщо б ця пісня (Олега Винника – прим. ред.) вийшла 2022 року, коли почалася війна, вона була б у темі й була б на своєму місці. Зараз я не розумію, чому "Мої люди", чому "мені серденько болить", коли воно мало боліти з самого початку, а не через два з половиною роки. Але є я! Навіщо він, я ж кращий!", - з гумором відповів співак.

DISCOMAN

Водночас загадкова зірка пофантазував, як сприйме повернення Олега Винника на велику українську сцену. DISCOMAN каже, що попри все, піде підтримати колегу на його концерт і навіть не посоромиться запропонувати Виннику тріо зі співаком Андрієм Кравченко, манеру співу якого теж часто порівнюють з лідером "вовчиць".

"Піду подивитися і буду всім роздавати свої диски, розповідаючи, що я теж непогано співаю. І, до речі, запропоную Олегу заспівати зі мною та Андрієм Кравченко. Тріо!", - сміючись, додав DISCOMAN.

Олег Винник і Андрій Кравченко

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Антитіла", співак-воїн Тарас Тополя також прокоментував діяльність Олега Винника, який зараз перебуває у Німеччині, і неочікувано заявив про приязне ставлення до нього.

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