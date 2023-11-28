Схожий на Винника співак відповів на закиди, що він копіює його образ

Український співак DISCOMAN вперше відреагував на те, що його зовнішність і творчість дуже часто порівнюють з Олегом Винником.

За словами артиста, він не намагається нікого копіювати. До того ж зірка вважає, що його творчість зовсім не схожа на музику Олега.

"Нічого спільного не бачу. Ні пісні у нас не схожі, ні образи. Це просто такий стиль 80-х", - пояснив DISCOMAN у "Сніданку з 1+1".

Однак, багато шанувальників розгледіли під окулярами обличчя іншого співака. Так, існують припущення, що за образом DISCOMAN приховується інший український співак Генадій Вітер.

Discoman і Гена Вітер

До того ж журналісти помітили дивний збіг обставин. Коли на концерті "Новорічна музична платформа", який днями відгримів у "Жовтневому" палаці, на червоному хіднику зник Гена Вітер, то лише тоді до публіки вийшов загадковий DISCOMAN.

Нагадаємо, нещодавно на концерті "Новорічна музична платформа" виступила Віра Брежнєва (VERA). Така поява артистки викликала доволі неоднозначні емоції у глядачів. Скандальний виступ вже рознесла відома співачка Анастасія Приходько.

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