Схудла Адель у червоній сукні та з яблуком у руці втілила образ Білосніжки

Схудла Адель у червоній сукні та з яблуком у руці втілила образ Білосніжки

Артистка знялася у казковій фотосесії.

Знаменита британська співачка Адель показала свій новий образ, йдеться у "Сніданку з 1+1".

На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася кадром, на якому позує у червоній пишній сукні з відкритими плечима та яблуком у руці. Ця свіжа світлина приурочена до виходу нового кліпу зірки.

Цим фото володарка 15 статуеток "Греммі" одразу викликала фурор на своїй сторінці у фотоблогу.

Прихильники порівнюють амплуа Адель з Білосніжкою і не можуть дочекатися нового кліпу зірки. Відео на пісню "Oh My God" вийде вже зовсім скоро - 12 січня. Під тизером до нього співачка написала: "Відпочила та перезавантажилася! Відчуваю себе готовою до 2022, попереду так багато всього. Схвильована, що ви це побачите".

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