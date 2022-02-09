Схудла Адель у грайливій мінісукні від українського бренду стала тріумфаторокою Brit Awards 2022

У Великій Британії вручили престижну музичну нагороду.

У Великій Британії вручили престижну музичну нагороду Brit Awards 2022.

Від цього року організатори зробили премію гендерно нейтральною - тобто, відмовились від категорій "Виконавець" чи "Виконавиця року" аби оцінювати артистів не за статтю, а за талантом, йдеться у "ТСН.Ранок".

Такого Еда Ширана тут ще не чули - він отримав нагороду як найкращий автор пісень і відкрив церемонію яскравим перфомансом з рокерами з Bring Me the Horizon.

Цьогоріч Brit Awards мала вигляд майже як до пандемії - виступи відбувалися не онлайн, а наживо, у залі сиділи артисти, а на червоному хіднику зірки демонстрували свої вбрання.

Для Адель, яка з'явилася перед журналістами у розкішній сукні від українського бренду Marianna Senchina, ця премія стала справжнім тріумфом. Співачка здобула одразу три нагороди - як артист року, за найкращу пісню і найкращий альбом - яким, до речі, пояснила сину, чому розлучилася з його батьком.

"Я хочу присвятити цю нагороду моєму синові і Саймону, його батьку. Мій син був таким люб'язним, добрим і терплячим зі мною протягом останніх кількох років", - сказала зі сцени Адель.

У Великій Британії вручили престижну музичну нагороду "Brit Awards" | Новини світу

Церемонія принесла і кілька сюрпризів. Адель могла би здобути ще й четверту статуетку і потіснити Роббі Вільямса з п'єдесталу найтитулованішого британського музиканта - утім, приз як найкращий pop r&b виконавець отримує Дуа Ліпа.

Значно масштабніше розчарування - церемонія принесла фанатам гурту ABBA. Це їхня перша за 45 років номінація на Brit Awards - і гурт знову не отримує бажану статуетку, її віддають американцям Silk Sonic. Ще одна нагорода - найкращому іноземному виконавцю - знову їде до США, її онлайн отримує Біллі Айліш.

"Щиро дякую вам, це дуже лесно, і мені пощастило знову отримати цю нагороду!" – сказала Айліш.

Список переможців Brit Awards 2022:

Альбом: Адель, "30"

Адель була в сукні від українського бренду / Getty Images

Артист: Адель

Пісня: Адель, "Easy On Me"

Група: Wolf Alice

Поп або R&B артист: Дуа Ліпа

Новий артист: Little Simz

Рок або альтернативне виконання: Сем Фендер

Хіп-хоп, грайм або реп виконання: Dave

Dave / Associated Press

Танцювальне виконання: Беккі Хілл

Зарубіжна пісня: "Good For You" Олівія Родріго

Закордонний артист: Біллі Айліш

Зарубіжна група: Silk Sonic

Автор пісень: Ед Ширан

Ед Ширан / Associated Press

Починаючи з цього року організатори Brit Awards зробили премію гендерно нейтральною - тобто, у назвах категорій уникають вказівок на стать артистів - і номінують разом як жінок, так і чоловіків. Виконавці таке рішення підтримали, тим паче, що таку практику запровадили й інші престижні премії - зокрема, Гремі та MTV Awards.

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