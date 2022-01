Схудла Адель у новому чорно-білому кліпі погризла яблуко та розмножилася

Артистка представила атмосферний кліп на трек Oh My God.

Британська поп-зірка Адель потішила прихильників новою атмосферною роботою на композицію Oh My God.

Цей трек увійшов до останнього альбому виконавиці "30", який побачив світ 2021 року після повернення Адель на сцену. Як відомо, за останній час зірка схудла вдвічі, тож у свіжому кліпі фани побачать її у новій формі.

Стрункі принади виконавиці у кліпі підкреслюють дизайнерські вбрання від Vivienne Westwood, Harris Reed, Louis Vuitton і прикраси Cartier.

Режисером кліпу на Oh My God виступив Сем Браун – саме він 11 років тому знімав для Адель кліп на її хіт Rolling in the Deep. У відео присутній пітон, наприкінці кліпу Адель кусає яблуко – це все є посиланням на біблійну історію про Єву та райський сад.

Цікаво, що менше ніж за добу відеорбота набрала майже 9 мільйонів переглядів і ця цифра невпинно росте.

