Схудла Адель у розкішній обтислій сукні вперше за п'ять років дала концерт

Артистка виступила у Лос-Анджелесі.

Британська співачка Адель активно повертається до шоубізнесу.

Днями артистка після певного затишшя дала інтерв'ю Опрі Вінфрі, у якому поділилася багато чим. Так, зірка розповіла про те, як непросто їй далося розлучення з ексчоловіком та батьком її сина Анджело Саймоном Конеккі:

"Може здатися, що зараз я цього не відчуваю, але я почуваюся так, ніби я виявила неповагу, швидко вийшовши заміж, а потім так само швидко подавши на розлучення. Я просто збентежена, що мій шлюб не вдався", - зізналася артистка.

Адель записала інтерв’ю з Опрою

Однак Адель дуже вдячна ексчоловіку, оскільки він, а згодом і син, з'явилися у її житті у дуже потрібний момент і дали їй стабільність, якої вона потребувала.

Окрім того, виконавиця поділилася, чому вирішила схуднути. І, як з'ясувалося, справа не в тому, що зірка хотіла позбутися зайвих кіло:

"У мене були жахливі напади тривожності після того, як я розлучилася. Це приводило мене в сильне замішання і змушувало відчувати, що я не контролюю своє тіло", - пояснила артистка.

Адель дала перший за п'ять років концерт (для перегляду фото гортайте праворуч)

Також в ефірі показали і перший за п'ять років концерт Адель, який було відзнято заздалегідь у обсерваторії Гриффіта у Лос-Анджелесі. На сцені зірка з'явилася у розкішній обтислій чорній сукні, яка підкреслила її нову струнку фігуру.

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