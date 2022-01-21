Схудла Alyosha у смарагдовій сукні зняла свого чоловіка у новому кліпі

Артистка випустила ніжне відео на ліричну пісню "Моє море".

Українська співачка Alyosha представила нову композицію "Моє море" та зняла атмосферний кліп на неї.

Авторкою музики та слів до треку стала сама виконавиця. Як зазначила Alyosha, сенс пісні підтверджує фундаментальну істину: очі – дзеркало душі. Співачка метафорично порівнює очі з морем, безмежна глибина якого сповнена потаємним: що не видно зовні – таїться всередині.

"Піснею "Моє море" я закликаю слухачів звернути увагу на те, що вирує в глибині нашої душі та думках. Є почуття і відчуття, якими хочеться ділитися. Вони настільки сильні та безмежні, що всьому світу буде вдосталь. Відчуття прекрасного та щастя зароджуються ще з дитинства і вони червоною стрічкою супроводжують нас у доросле життя. Коли ми по-справжньому закохуємося — ці відчуття відроджуються в нашому серці", — впевнена Alyosha.

Alyosha з чоловіком Тарасом Тополею

На підтримку релізу, саундпродюсером якого став Максим Сиволап, артистка відзняла кліп, ідея якого належить продюсеру співачки Євгену Антипенку. До її візуалізації команда залучила режисера Ярослава Савчака, який співпрацював з Alyosha у створенні кліпа LEBEDI. За задумом творчої групи, відео на трек "Моє море" – це історія зростання особистості: з маленької дівчинки до дорослої жінки, яка впродовж життя прагнула кохання і вона його знайшла.

У кліпі взяв участь і чоловік співачки, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Він зіграв самого себе — коханого чоловіка. "Олена запросила мене знятися в кліпі та відіграти частину її життя, доповнюючу її симфонію своєю мелодією", – лаконічно прокоментував Тарас.

Знімальний процес розпочався о 6 ранку та тривав впродовж 12 годин. Щоб відтворити ідею, для знімань залучили юних танцівниць Анну та Ксенію Ващенко. Хореографами-постановниками стали Анастасія Ващенко та Тетяна Романют.

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