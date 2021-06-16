Схудла Анна Сєдокова у бікіні похизувалася пишним бюстом та процитувала Кличка

Співачка поділилася фото з відпочинку на грецькому острові.

Популярна співачка Анна Сєдокова поділилася новим пікантним знімком у купальнику.

У своєму фотоблогу знаменитість запостила світлину, на якій позувала, сидячи біля басейну. Анна постала із серйозним виразом обличчя у ліловому в’язаному бікіні. Купальник ефектно підкреслив її пишні груди.

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instagram.com/annasedokova

Своє сексіфото зірка вирішила підписати неочікуваною фразою. Артистка процитувала мера Києва Віталія Кличка.

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..." – написала виконавиця.

Фани зірки відреагували не так на форми Сєдокової, як на підпис до фотографії.

Не потрібно, Анно, привласнювати крилаті фрази Кличко

Ну от, Кличко тепер гикає

Цитати великих людей

Нагадаємо, раніше пишногруда Анна Сєдокова у лимонному монокіні захопила фігурою. Артистка відпочиває у Греції.

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