Схудла Анна Сєдокова у бікіні похизувалася пишним бюстом та процитувала Кличка

Співачка поділилася фото з відпочинку на грецькому острові.
Популярна співачка Анна Сєдокова поділилася новим пікантним знімком у купальнику.
У своєму фотоблогу знаменитість запостила світлину, на якій позувала, сидячи біля басейну. Анна постала із серйозним виразом обличчя у ліловому в’язаному бікіні. Купальник ефектно підкреслив її пишні груди.
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Своє сексіфото зірка вирішила підписати неочікуваною фразою. Артистка процитувала мера Києва Віталія Кличка.
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..." – написала виконавиця.
Фани зірки відреагували не так на форми Сєдокової, як на підпис до фотографії.
- Не потрібно, Анно, привласнювати крилаті фрази Кличко
- Ну от, Кличко тепер гикає
- Цитати великих людей
Нагадаємо, раніше пишногруда Анна Сєдокова у лимонному монокіні захопила фігурою. Артистка відпочиває у Греції.