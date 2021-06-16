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Схудла Анна Сєдокова у бікіні похизувалася пишним бюстом та процитувала Кличка

Схудла Анна Сєдокова у бікіні похизувалася пишним бюстом та процитувала Кличка

instagram.com/annasedokova

Співачка поділилася фото з відпочинку на грецькому острові.

Популярна співачка Анна Сєдокова поділилася новим пікантним знімком у купальнику.

У своєму фотоблогу знаменитість запостила світлину, на якій позувала, сидячи біля басейну. Анна постала із серйозним виразом обличчя у ліловому в’язаному бікіні.  Купальник ефектно підкреслив її пишні груди.

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© instagram.com/annasedokova
instagram.com/annasedokova

Своє сексіфото зірка вирішила підписати неочікуваною фразою. Артистка процитувала мера Києва Віталія Кличка.

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..." – написала виконавиця.

Фани зірки відреагували не так на форми Сєдокової, як на підпис до фотографії.

  • Не потрібно, Анно, привласнювати крилаті фрази Кличко
  • Ну от, Кличко тепер гикає
  • Цитати великих людей

Нагадаємо, раніше пишногруда Анна Сєдокова у лимонному монокіні захопила фігурою. Артистка відпочиває у Греції.