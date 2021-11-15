Схудла Джамала у шкіряній мінісукні та колготах в сіточку позувала на фоні руїн Помпеї

Артистка вирушила на відпочинок до Італії.
Українська співачка Джамала разом з чоловіком Бекіром вирушили у відпустку до Італії.
Там подружжя не втратило нагоди помилуватися місцевими історичними пам'ятками, відвідати діючий вулкан Везувій, а також поласувати піццою, яку у стрічці "Їж, молись, кохай" смачно їла героїня Джулії Робертс.
Окрім того, Джамала влаштувала собі імпровізовану фотосесію на фоні руїн Помпеї. Зірка позувала у шкіряній мінісукні, колготах в сіточку та ботфортах. Вбрання виконавиці чудово підкреслило її струнку фігуру.
Як відомого, цього року Джа серйозно взялася за себе, та за допомогою дієтолога худла.
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