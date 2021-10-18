Схудла ексдружина Павліка заявила, що співак виганяє її з квартири

Лариса Созаєва записала відеозвернення.
Колишня дружина українського співака Віктора Павліка – Лариса Созаєва – заявила, що екс виганяє її з квартири.
У своїх Facebook-stories жінка записала відео, де поділилася, що схудла, оскільки її виселяють з дому.
"Привіт, я худну дуже швидко. Не знаю, як інші, а мені достатньо сказати, що мене виселяють з квартири і я одразу стаю, як тростиночка. Тому що шлунок - це другий мозок і він реагує дуже швидко. Ось так, беріть з мене приклад. Або не беріть, або беріть приклад з колишнього чоловіка", – заявила Лариса.
Ці ролики прихильники надіслали теперішній дружині виконавця, Катерині Реп'яховій.
Концертна директорка артиста заявила, що їй "накипіло" та пообіцяла відверто все прокоментувати.
Також Катя показала, що їй писала Созаєва із фейкової сторінки в Instagram: "Те відчуття, коли із фейкової сторінки зробила свою, але забула, що писала гидоту".
"Жах, фу… Який жах, таку красиву жінку проміняти на це… буратіно…" – писала колись Созаєва Реп'яховій.
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