Схудла ексдружина Павліка заявила, що співак виганяє її з квартири

Схудла ексдружина Павліка заявила, що співак виганяє її з квартири

Лариса Созаєва записала відеозвернення.

Колишня дружина українського співака Віктора Павліка – Лариса Созаєва – заявила, що екс виганяє її з квартири.

У своїх Facebook-stories жінка записала відео, де поділилася, що схудла, оскільки її виселяють з дому.

"Привіт, я худну дуже швидко. Не знаю, як інші, а мені достатньо сказати, що мене виселяють з квартири і я одразу стаю, як тростиночка. Тому що шлунок - це другий мозок і він реагує дуже швидко. Ось так, беріть з мене приклад. Або не беріть, або беріть приклад з колишнього чоловіка", – заявила Лариса.

Лариса Созаєва / facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Ці ролики прихильники надіслали теперішній дружині виконавця, Катерині Реп'яховій.

instagram.com/repyahovakate

Концертна директорка артиста заявила, що їй "накипіло" та пообіцяла відверто все прокоментувати.

Катерина Реп'яхова / instagram.com/repyahovakate

Також Катя показала, що їй писала Созаєва із фейкової сторінки в Instagram: "Те відчуття, коли із фейкової сторінки зробила свою, але забула, що писала гидоту".

instagram.com/repyahovakate

"Жах, фу… Який жах, таку красиву жінку проміняти на це… буратіно…" – писала колись Созаєва Реп'яховій.

instagram.com/repyahovakate

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